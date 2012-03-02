مردم حافظ امنیت انتخابات هستند/ تامین امنیت تا پایان فرآیند شمارش آرا

سرهنگ عباس خداداد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشکر از حضور گسترده مردم هرمزگان در انتخابات مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: خوشبختانه با تمهیداتی که برای تامین امنیت این دوره از انتخابات صورت گرفت تا کنون مشکلی در روند اجرای انتخابات ایجاد نشده است.

وی با اشاره به توجه تمامی دنیا به انتخابات ایران، اظهار داشت: نامزدها و هواداران آنها باید در این شرایط به رعایت قانون و حفظ امنیت انتخابات توجه خاصی داشته باشند تا انتخابات به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان ادامه داد: خوشبختانه نیروهای انتظامی استان هرمزگان تاکنون امنیت انتخابات را به خوبی برقرار کرده اند اما در واقع مردم حافظ امنیت این انتخابات بودند چون با رعایت قانون اجازه ندادند مشکلی در روند اجرای انتخابات ایجاد شود.

خداداد زاده افزود: نیروهای انتظامی استان هرمزگان تا پایان زمان رای گیری و همچنین در زمان شمارش آرا امنیت صندوقهای رای را به خوبی تامین خواهند کرد.

در استان هرمگان فرآیند اخذ رای توسط هزار و چهار شعبه اخذ رای انجام می شود.