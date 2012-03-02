سیستان و بلوچستان بار دیگر مردم سالاری دینی را به اثبات رساند

لطیف صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حضور مردم در صحنه های حساسی چون انتخابات نه تنها نشانه وفاداری به ارزش های اصیل اسلامی بوده بلکه همواره به عنوان بستری برای تجلی مردم سالاری دینی و بدست گرفتن سرنوشت خویش و تضمین عمل به آرمان های جاودان بوده است.

وی گفت: اکنون در این مقطع حساس که هجوم دشمنان از هر سو به اسلام عزیز و انقلاب اسلامی با تحریم ها به اوج رسیده، حضور حماسی مردم در جبهه انتخابات می تواند مشتی آهنین و محکم بر دهان استکبار باشد.

وی افزود: افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران زیادتر از آن است که بتوان همه آنها را به راحتی تشریح و تدوین نمود لیکن عالی ترین محصول انقلاب اسلامی ملت شریف ایران در عرصه سیاسی استقلال نظام و داشتن حاکمیت دینی مستقل در عرصه وجود است.

فرماندار زاهدان بیان داشت: استقلال نظام اسلامی که از ابتدای حرکت انقلاب بر اساس رهنمود رهبر فقید و فرزانه حضرت امام خمینی (ره) در شعار مردم تجلی می کرد از یک مبنای دینی مستحکم برخوردار و دارای پشتوانه دهها میلیونی مردمی است.

وی گفت: دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی بخوبی واقفند که عنصر مردمی انقلاب به اندازه ای گسترده و فراگیر است که بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب در رفراندوم همگانی بیش از 98 درصد ملت ایران به نظام مستقل انقلابی با نام جمهوری اسلامی ایران رای مثبت دادند و در ادامه حیات این نظام در عرصه های گوناگون بهترین فرزندان خود را تقدیم آن نموده و با خون های پاک شهیدان والا مقام این نهال را آبیاری کرده و در برابر بدخواهان از آن دفاع جانانه نموده و توانستند در مقابل شرق و غرب الگوی مقتدر حاکمیت اسلامی را به جهانیان ارائه نمایند.

وی افزود: اقتدار حاکمیت دینی در ایران اسلامی نمادهای فراوانی دارد.

صادقی اظهار داشت: کسب اقتدار نظام اسلامی طرق گسترده ای دارد، لیکن حضور ملی و حداکثری مردم در موارد انتخاب نمایندگان شایسته برای تشکیل مجلس شورای اسلامی که عصاره ملت است، نمایش اقدام بی نظیر مردم بصیر و آگاه و فرهیخته جامعه ایرانی است.

وی گفت: مردم ایران در هر برهه ای که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و مسئولین دلسوز حضور آنان را رهنمود دادند بدون هیچ واهمه ای و حتی بدون هیچ چشم داشتی عالی ترین صحنه ها را آفریدند و وحدت ملی خویش را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: قطعا انتخابات بویژه انتخابات فراگیر مردمی جهت گزینش نمایندگان انقلابی مظهر اقتدار سیاسی و بیانگر هوشیاری امت تاریخ ساز ایران است.

رئیس حوزه انتخابیه زاهدان بیان داشت: مردم ایران به خوبی دشمن شناس، آگاه به زمان و مطیع رهبران دینی خود هستند و درک عمیق و زمان شناسی بصیرانه آنها آنقدر مثال زدنی است که عجز و اعتراف به شکست سران استکباری را بارها به رخ جهانیان کشیده است.

وی افزود: با اطمینان کامل می توان گفت نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به نمایش مردم سالاری دینی در 12 اسفند سالجاری تبدیل شده و یکبار دیگر همه بافته های فکری و سیاسی کاخ های شیشه ای را در هم خواهد شکست.