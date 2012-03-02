انتخابات در ایران عید ملی است

سبحان رحیمی حسینی در گفتگو با مهر افزود: پیش بینی می شود 65 تا 70 درصد از جمعیت واجد شرایط شهرستانهای نوشهر و چالوس در این انتخابات شرکت کنند.

وی اظهار داشت: مردم خود را صاحب نظام، دولت و مجلس می دانند و علاوه بر تکلیف شهروندی احساس تکلیف دینی و شرعی کرده و با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و علمای دینی با انگیزه و اشتیاق پای صندوقهای رای حاضر خواهند شد.

رحیمی حسینی تصریح کرد: از یک ساعت از شروع انتخابات همه عوامل و امکانات در هیئت های نظارتی، اجرایی و بازرسی و امنیتی در محل شعب اخذ رای حاضر بوده و شروع به اخذ رای کردند.

وی افزود: در حوزه نوشهر و بخش کجور، حدود 900 نفر کار اجرا و نظارت انتخابات را به عهده دارند.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات حوزه نوشهر و چالوس گفت: از این تعداد 400 نفر در 93 شعبه حوزه شعبه اخذ رای فعالیت دارند.

وی تصریح کرد: تاکنون تخلف عمده و تاثیرگذاری در سطح دو شهرستان مشاهده نشده و تمامی عوامل انتظامی و امنیتی نظارت بر سلامت انتخابات را رصد می کنند.