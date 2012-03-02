مردم مشهد همچنان برای انداختن رای خود به صندوق در صف ایستاده اند

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات از ساعت 8 صبح آغاز و تا ساعت 6 بعد از ظهر به مدت 10 ساعت ادامه داشت اما در نهایت با توجه به ازدحام جمعیت برای شرکت در انتخابات این زمان تا 8 شب تمدید شد.

گزارش ها حاکی است که در ساعت 7 و 40 دقیقه هنوز مردم در صف های طولانی برای دادن رای ایستاده اند و بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده هیچ گاه در سال های گذشته برای انتخابات مجلس ازدحام جمعیت تا این حد مشاهده نشده بود در حالی در سال جاری وجود و حضور با شکوه مردم باور نکردنی است.

و بر پایه این گزارش هر کدام از رای دهندگان با انداختن رای خود در صندوق ها می گویند: انتخابات مظهر تجلی حضور و میثاق ملت با آرمان های امام راحل و انقلاب اسلامی است و امروز حضور حداکثری آحاد جامعه مشت محکمی بر دهان مستکبران بود.