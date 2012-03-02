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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۱۰

مردم مشهد همچنان برای انداختن رای خود به صندوق در صف ایستاده اند

مردم مشهد همچنان برای انداختن رای خود به صندوق در صف ایستاده اند

مشهد- خبرگزاری مهر: با وجود اینکه تا لحظاتی دیگر زمان تمدید انتخابات نیز به پایان می رسد اما هنوز در بسیاری از شعب اخذ رای مردم مشهد برای انداختن رای خود به صندوق ایستاده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات از ساعت 8 صبح آغاز و تا ساعت 6 بعد از ظهر به مدت 10 ساعت ادامه داشت اما در نهایت با توجه به ازدحام جمعیت برای شرکت در انتخابات این زمان تا 8 شب تمدید شد.

گزارش ها حاکی است که در ساعت 7 و 40 دقیقه هنوز مردم در صف های طولانی برای دادن رای ایستاده اند و بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده هیچ گاه در سال های گذشته برای انتخابات مجلس ازدحام جمعیت تا این حد مشاهده نشده بود در حالی در سال جاری وجود و حضور با شکوه مردم باور نکردنی است.

و بر پایه این گزارش هر کدام از رای دهندگان با انداختن رای خود در صندوق ها می گویند: انتخابات مظهر تجلی حضور و میثاق ملت با آرمان های امام راحل و انقلاب اسلامی است و امروز حضور حداکثری آحاد جامعه مشت محکمی بر دهان مستکبران بود.

کد مطلب 1549559

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