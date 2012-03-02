تعرفه های رای در صورت تمدید ساعت رای گیری ناکافی است

کیوان سری وری در حاشیه برگزاری آیین رای گیری در شعبه مجتمع آموزشی پرورشی عدالت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا کنون بیش از 800 رای توسط این شعبه اخذ شده است.

وی با بیان اینکه، تعداد تعرفه های پیش بینی شده برای شعبه 144اخذ رای یکهزار و 500 تعرفه است، عنوان کرد: این تعداد تعرفه با جمعیت حاضر در صفوف رای کافی است.

این مسئول ادامه داد: این در حالیست که در صورت تمدید ساعت رای گیری تا 10 شب تعرفه ها پاسخگوی رای مردم نیست.

سری وری، حضور رای اولی ها در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: در این شعبه رای اولی ها بیش از هشت درصد رای دهندگان را شامل می شوند.

نماینده شورای نگهبان گفت : مردم ایران در چارچوب آموزه‌های اسلام و با وحدت و مشارکت گسترده، همواره انتخاباتی پرشور و تحسین برانگیز را برگزار کرده‌اند که این مهم نیز نقش بسزایی در تحکیم اقتدار ملی دارد.



وی برگزاری انتخابات متعدد و آزاد در جمهوری اسلامی ایران و حضور گسترده مردم در این عرصه را یادآور شد و گفت: راهپیمایی‌های عظیم ملت ایران در مناسبت‌های مختلف، به ویژه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، تقویت پایه‌های نظام را به دنبال دارد.



این مسئول با تاکید بر حضو مردم در عرصه انتخابات بیان کرد: برگزاری در واقع به معنی ادامه پشتیبانی مردم ایران از انقلاب بزرگ خود و اصول و ارزش‌های آن است.



سری وری ادامه داد: بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رای دادن را بر همه واجدین شرایط لازم دانست ضمن آنکه رهبر معظم انقلاب نیز این کار را یک اقدام عقلی، منطقی و دینی خوانده اند.