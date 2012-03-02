مردم ایران دشمنان را مایوس کردند/ ملت ایران غوغا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم انقلابی و همیشه در صحنه ایران اسلامی امروز نیز همانند تمام روزهای مهم 33 سال گذشته در صفهای طویل حوزه های انتخابیه حاضر شدند تا بار دیگر اراده خود را برحفظ آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی به رخ جهانیان بکشانند.

حضوری که ثابت کرد ملت ایران پایبند به بیعتهای خود در سالهای گذشته بوده و در تمام صحنه ها به منظور پاسداشت خون پاک شهدا و تاکیدات مقام معظم رهبری در عرصه حضور می یابد.

ملت مسلمان ایران امروز در هر شهر و دیار و روستایی در ساعتهای مختلف صبح و عصر با حضور در حوزه های مختلف انتخابیه و رای دادن به کاندیدای اصلح خود که معیارهایش بارها از سوی رهبر معظم انقلاب بیان شده است، نشان دادن که تبلیغات سو دشمن بر تصمیم آنان برای توسعه و آبادانی کشورشان تاثیری ندارد.

امروز پیر و جوان، مرد و زن با نگرشهای مختلف و عقایدی متفاوت و از قومیتهایی گوناگون در شهرستان ملارد به پای صندوق های رای آمدند تا علاوه بر حفظ اتحاد و همدلی، تصمیم خود را برای استقلال از ظلم و جور استکبار به رخ جهانیان بکشانند.

کارگر و کارمند، فقیر وغنی، ورزشکار و هنرمند، کسبه و اصناف و کارخانجات دست در دست هم برای سرافرازی و پیروزی ملت ایران در جنگ نرم با دشمنان در صحنه انتخابات حاضر شدند.

این غوغایی که ملت ایران و به تبع آن مردم غیور و همیشه در صحنه ملارد ایجاد کردند، قدرت ملت و نظام جمهوری اسلامی را به رخ جهانیان کشاندند و روسیاهی را برای ابرقدرتهای جهان باقی گذاشتند.

آمریکا و اسرائیل در نزد ایرانیان همانند زغال فروشانی هستند که خواهان ایجاد زمستانی سرد در روابط بین ملت و حکومت ایران اسلامی هستند اما این بار نیز با حضور پر شور مردم به آنان ثابت شد که زمستان رفت و روسیاهی اش بردشمنان باقی ماند.

دشمنانی که از هیچ حربه و توطئه ای برای ایجاد شکاف بین مسئولان و مردم ایران دریغ نمی کنند و بارها در چاهی که برای ایرانیان کنده بودند، فرو رفتند اما چاره شان نشده و این حماقتها را به کرات در ابعاد مختلف و گاهی وسیع تر از گذشته تکرار می کنند.

دشمنان انقلاب اسلامی ایران نمی دانند مردم ما برای نظام ولایی خود و حفظ خاک وطنشان حاضرند از تمام مال و جان خود بگذرند.

دست مریزاد به ملت غیور و شهید پرور ایران و به واقع این ملت لایق خدمتگزاری و فراهم آوردن بسترهای محرومیت زدایی هستند و امید می رود این مهم با پاسخ نمایندگان انتخابی محقق شود.

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سیده مریم اجاق