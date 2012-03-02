خبرنگارانی که گذر لحظه ها را حس نکردند/ خستگی مات شد

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته گذشته تا کنون اکثر خبرنگاران رسانه های مجازی، مکتوب، تصویری و صوتی پا به پای مسئولان برای برگزاری هرچه باشکوه تر انتخابات وارد عرصه شده اند و امروز که روز موعود بود به جرات می توان بیان کرد که خبرنگاران گذر لحظه ها را احساس نکردند.

لحظاتی که با شور و شوق، فهم و بصیرت ملت با مرام ایران گره خورد تا گذرش حس نشود.

امروز مهمان و مدعو زیاد تفاوتی با هم نداشتند، مردم خود میزبان هم کیشان خود بودند تا بتوانند در کنار یکدیگر و با حضوری بی نظیر حماسه ای دیگر را به ارمغان آورند.

امروز در جریان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران حماسه ای دیگر خلق شد، حماسه ای از جنس اطمینان به مقام معظم رهبری، آگاهی از قدرت حضور، کنار زدن دستهای پنهان و آشکار استکبار و....

خبرنگاران و عکاسان لحظه به لحظه به مخابره خبرهای کوتاه و بلند از زوایای مختلف حضور مردم پرداختند و گفتگوهای مختلفی را با مسئولان ستادهای اجرایی، نظارت و بازرسی ترتیب داده و برای آگاهی مردم از روند برگزاری انتخابات از اقصی نقاط کشور به رسانه های خود ارسال کردند.

صحنه هایی که گاه اشک ذوق را از چشمان مخاطبان سرازیر می کرد، صحنه ای از حضور پیر زن 90 ساله در پای صندوق رای، پیرزنی که سالهای سخت قبل از انقلاب اسلامی را خوب به یاد دارد و به پاس همت مسئولان نظام اسلامی ایران و تدابیر ارزشمند مقام معظم رهبری برای حفظ ذره ذره خاک میهن عزیزمان و جان مسلمانان امروز کهولت سن را فراموش کرده و به همراه نوه های خود به پای صندوق رای آمده است.

حضور زوجهای جوانی که دست به دست یکدیگر به پای صندوقهای رای آمده اند و نگاه پرامید خود را برای ساختن هرچه بهتر وطنشان به انگشتان خود می دوزند و به کسی رای می دهند که بنا به گفته ولی امرشان بیش از هرکس دیگر متعهد به قانون بوده و تخصص داشته باشد.

امروز روزی تاریخی همانند 9 دی، 22 بهمن و ... برای ملت ایران بود روزی که نشان داد حتی اگر هر روز هم امتحانی برای بودن یا نبودن در ایران برپا شود مردم به بودن در کنار یکدیگر، آبادانی وطن، پابرجایی حکومت رای می دهند.

امروز بسیاری از مدیران، کارمندان، تدارکات ادارات و .... به طور آماده باش بوده و از ساعات ابتدایی صبح در حوزه های فعالیت خود حاضر شده اند که شاید کمتر کسی آنان را دیده باشد و تشکری از تلاش بی منت آنان کرده باشد.

در این روز دبیران، سردبیران، مدیران خبر، تایپیستها، عکاسان، مسئولان فنی رسانه های مجازی را نیز نباید فراموش کرد، کسانی که مسئولیت انتشار چنین اخبار مهمی را در چنین روز حساسی که بیش از هزاران خبر از سوی هر خبرگزاری درج شده است، برعهده داشتند و آنان نیز مانند کارگردانان در پشت صحنه به ارائه خدمات پرداختند.

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سیما حریان