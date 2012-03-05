آغازی شوم با طعم ازدواج/ قتل و تجاوز به عنف در قالب دوستیهای خیابانی

به گزارش خبرنگار مهر، با نگاهی گذرا به اخبار حوادث شاهد پایان تلخی برای این دوستی ها هستیم. روابطی که ابتدا با طعم آشنائی برای ازدواج آغاز می شود و در پایان خاطره ای تلخ را برای یکی از دو طرف که اغلب دختران جوان هستند رقم می زند.

خواستگاری شیطانی

ساناز یکی از صدها قربانی دوستیهای خیابانی است. سه ماه قبل با امیر در یکی از مراکز خرید تهران آشنا شد. امیر با یک شاخه گل در مقابلش ایستاد و در حالی که از خجالت سرش را پایین انداخته بود گفت: سلام خانم. من چند وقت است شما را زیر نظر دارم و از رفتار و متانت شما خوشم آمده است. می خواستم ببینم اجازه می دهید با خانواده برای خواستگاری خدمت برسم؟

همین جملات سرآغاز شروع یک رابطه بود. امیر چند روز فرصت خواست تا همدیگر را بیشتر بشناسند. ابتدا رابطه آنها به صورت پیامکی و تلفنی بود. کم کم قرار های بیرون شروع شد. امیر از آینده می گفت و سعی می کرد یک زندگی رویائی را در ذهن ساناز بسازد. دختر جوان هم او را مرد رویاهایش می دید و هر روز بیشتر به امیر وابسته می شد. دو ماه از شروع این رابطه می گذشت و امیر هر بار برای خواستگاری بهانه ای می تراشید. تا اینکه آن روز شوم فرا رسید. امیر با ساناز تماس گرفت و گفت: مادرش خواسته به خانه آنها برود تا عروس آینده اش را ببیند. دختر جوان ابتدا مخالفت کرد اما اصرار های امیر او را مثل همیشه راضی کرد.

صبح فردا ساناز یک دسته گل خرید و راهی آدرسی شد که امیر داده بود. وقتی به آنجا رسید به آپارتمانی کوچک و بهم ریخته روبرو شد. سکوت خانه او را وحشت انداخت. خواست آنجا را ترک کند اما دیگر دیر شده بود......

پس از شکایت ساناز ماموران امیر را به اتهام تجاوز به عنف دستگیر کردند . ماجرای پسر شیطان صفت به همین جا ختم نمی شد. بررسی های پلیسی نشان داد او تا کنون چند دختر دیگر را هم به بهانه ازدواج قربانی نقشه شیطانی خود کرده است.

روابط سرد خانوادگی عامل شروع دوستی

بررسی پرونده ساناز و دیگر موارد مشابه نشان می دهد، نداشتن رابطه صمیمی میان والدین و فرزندان، وجود خشونت در خانواده ها، ارتباط با دوستان بدون شناخت از اعتقادات آنها، آگاهی نداشتن نوجوانان و جوانان از پیامدهای دوستی های خیابانی آنها را به داشتن رابطه های عاطفی خارج از خانه ترغیب می کند.

جرائم سیاه پایان دوستیهای خیابانی

قاضی صفر خاکی در این رابطه می گوید: روابط پنهانی پسران و دختران ازموضوعات قابل بحث و بررسی از سوی کارشناسان و از معضلات مهم جامعه است. متاسفانه برخی جرائم از جمله قتل، آدم ربایی، اخاذی و تجاوز به عنف در این شرایط به راحتی شکل می گیرد. در ظاهر رابطه پنهانی میان دختر و پسر که اغلب با عشق های دروغین خیابانی شروع می شود و ناشی از احساسات زودگذر است، شاید موضوع ساده ای به نظر بیاید اما آمار جرائم در این شرایط موضوعی جدی و قابل بحث است. دختران در این شرایط از آسیب پذیری فراوانی برخوردارند. آنها زمانی متوجه اشتباه خود می شوند که یا در باند تبهکاری و فساد اخلاقی اسیر شده اند یا وسیله ای برای اخاذی افراد هوسران و سودجو شده اند. در نهایت به بزهکاری رو آورده، افسرده شده یا دست به خودکشی می زنند.

وی ادامه می دهد: امروزه آشنایی های دختران و پسران از چت های اینترنتی، میهمانی های خصوصی، پارک، خیابان، مراکز آموزشی و اماکن مشابه آغاز شده و پدر و مادر با نادیده گرفتن یا بی توجهی به موضوع، در نهایت مقابل عمل انجام شده ای قرار می گیرند که در بهترین حالت آن، به ازدواج اجباری فرزندشان با فردی فاقد شرایط لازم رضایت می دهند.

قتل و خودکشی سکانس آخر دوستی پنهانی

زهرا و سعید هم از قربانیان دیگر دوستیهای خیابانی هستند. آنها خیلی ساده و سریع در خیابان با هم آشنا شدند. ابتدا روابط آنها خیلی گرم و صمیمی بود تا اینکه ناهید وارد زندگی سعید شد. زهرا یک بار ازدواج کرده بود و این موضوع باعث شد سعید برای شریک زندگی خود بیشتر بر روی ناهید حساب باز کند. مدتی گذشت تا اینکه سعید واقعیت را به زهرا گفت. زن جوان نمی توانست یک رقیب دیگر را کنار خود تحمل کند. به همین خاطر با ناهید تماس گرفت و همه ماجرا را به او گفت. سعید وقتی از ناهید شنید که باید او را فراموش کند شعله های خشم وجودش را فرا گرفت. کاردی برداشت و سراغ زهرا رفت. با یک ضربه قلب زن جوان را شکافت. دیگر زندگی برایش معنائی نداشت همانجا نیز دو ضربه به خودش زد......

کارشناسان معتقدند، در جامعه امروزی ما تشکیل خانواده و ازدواج برای جوانان آسان نیست. در نتیجه برخی جوانان برای ارضای نیازهای جنسی یا عاطفی خود ناگزیر خارج از معیارهای عرفی و دینی به روابط نامتعارف رو می آورند. حال آنکه چشم و هم چشمی میان دختران و حتی پسران دبیرستانی و دانشگاهی در یافتن دوست از جنس مخالف این نوع روابط را افزایش داده است.

40 درصد تجاوزات به بهانه آشنائی قبل از ازدواج

سرهنگ عبدالله قاسمی- معاون اجتماعی پلیس آگاهی کشور- هم می گوید: درصد زیادی از تعرضات به دختران و زنان جوان در قالب دوستی های خیابانی و به بهانه شناخت قبل از ازدواج صورت می گیرد که باید زنگ هشدار را برای خانواده ها به صدا درآورد.

به گفته وی،خانواده ها نباید اجازه ورود افراد شیاد و بیگانه که تنها در انتظار یک فرصت هستند را به حریم خود بدهند، چرا که این افراد چرب زبان پس از معرفی خود به عنوان دکتر، مهندس، دانشجو و مشاغل مشابه با طرح پیشنهاد ازدواج پس از دوستی خیابانی، فقط در پی رسیدن به خواسته شوم خود هستند.

روابط بی هدف

دکتر مجید ابهری-آسیب شناس اجتماعی- هم در مورد دوستی‌هایی که به ازدواج ختم نمی‌شوند می‌گوید:۹۰ درصد دوستی‌های خیابانی، هوس آلود و بی هدف است. برقراری ارتباط عاطفی بین انسان‌ها، نیاز به زمان، شناخت و هماهنگی در زمینه‌های فرهنگی و اخلاقی دارد.

وی افزود: از آنجا که انتخاب‌ها در این گونه دوستی‌ها بر اساس معیارهای ظاهری و مادی است، زیبایی ظاهری، آرایش و پیرایش، مدل خودرو و … معیارهای انتخاب دوست در خیابان‌ها هستند. بنابراین پایان تلخ و غم انگیز اینگونه دوستی‌ها را می‌توان در صفحات حوادث و اخبار جنایت ها و آزارهای جنسی و تجاوزها دید.

نقش والدین در پیشگیری

در این میان والدین نقش مهمی در پیشگیری دارند. آنها باید در صورت روبرو شدن با چنین مواردی با یک مشاور مجرب صحبت کنند. چرا که آگاهی، آشنایی و داشتن علم نوین تربیتی برای هدایت فرزندان امری ضروری است. بنابراین آنچه تأثیرگذار و پاسخگو است شیوه های صحیح برخورد است. مطمئن هم باشیم خشونت و رفتار تند والدین نه تنها مؤثر نیست بلکه فرزندان را از خانواده جدا می کند. در کنار خانواده ها، مدارس و صدا و سیما و رسانه ها نیز باید با ارائه برنامه های آموزشی صحیح و کارشناسی روابط پسران و دختران را در حد قانون و شرع به فرزندان آموزش دهند و عواقب سوء روابط پنهانی و بدون آشنائی را از طریق بررسیهای علمی همواره به آنها گوشزد کنند.