حضور مردم بیرجند در پای صندوق های رای به اوج رسیده است

محمد علی قاسم زاده نداف در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: اگر چه مردم خراسان جنوبی حماسه حضور را در انتخابات های دوره گذشته اثبات کرده اند اما هم اکنون می روند تا رکورد جدیدی را برای این دیار خلق کنند.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی در انتخابات رئیس جمهوری و مجلس هشتم حضور 85 درصدی داشته است، بیان کرد: پیش بینی می شود مشارکت مردم در این دوره بالاتر از گذشته باشد.

وی با بیان اینکه در حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان به تمامی شعب اخذ 10 درصد بیشتر از نیاز تعرفه رای واگذار شده است، بیان کرد: به تمامی شعب اعلام شده در صورت استفاده 60 درصد تعرفه های خود برای دریافت تعریف جدید گزارش دهند.

فرماندار بیرجند ادامه داد: ما پیش‌ بینی این حضور پرشور را کرده بودیم و انتظار این حضور پرصلابت مردم در پای صندق‌های رأی که ناامیدی دشمنان نظام را در پی دارد را داشتیم.

قاسم زاده نداف با بیان اینکه در شهرستان بیرجند 148 هزار نفر واجد شرایط رأی دادن هستند، افزود: از این تعداد 32 هزار نفر رأی اولی هستند.