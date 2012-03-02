حضور عشایر خوزستان پای صندوقهای رای پرصلابت بود

به گزارش خبرنگار مهر، استان خوزستان که عشایر و اقوام مختلف عرب، بختیاری، لر، دزفول، شوشتری، بهبهان و ... تشکیل می شود همواره به حضور آنها در صحنه های مختلف و مقاطع تاریخی سرنوشت سازی مثال زدنی بود.

نتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی روز جمعه در سراسر کشور برگزار شد که حضور مردم در آن تعیین کننده بود و دشمنان نظام مترصد سوء استفاده های خود از چگونگی حضور مردم بودند که در این میان عشایر مختلف خوزستان که همواره یارانی باوفا برای انقلاب اسلامی به شمار می روند حضور پرشکوه در انتخابات مجلس را رقم زدند.



طوایف خوزستان که همواره در طول تاریخ انقلاب اسلامی ثابت کرده اند حامی انقلاب و ولایت هستند تاکنون در چندین مقطع وفاداری خود به آرمانهای انقلاب اسلامی ثابت کرده اند. این عشایر در روزهای پرتلاطم هشت سال جنگ تحمیلی، همانند مرزدارانی غیور، پا به پای رزمندگان اسلام از خاک و شرف این کشور دفاع و تا پای جان از انقلاب خود حمایت کردند که در این راه با افتخار چند صد شهید تقدیم انقلاب اسلامی کردند.



عشایر خوزستان همچنین در مقاطع تاریخی مختلف همانند برگزاری انتخابات که حضور پرشکوه مردم پای صندوقهای رای نیز همانند خاری در چشم دشمنان انقلاب بود نیز حضوری تاریخ ساز رقم زده اند و با لبیک به ندای ولایت، همیشه خلق کننده صحنه هایی پرشور از وفاداری به انقلاب و ولایت پای صندوقهای اخذ رای بوده اند.



این بار نیز با آنها در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حضوری باشکوه داشتند و ثابت کردند در جایی که منافع این نظام باشد خانه نشین نخواهند بود.