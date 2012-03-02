انتخابات یک مسئله ملی و شرعی است

مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حضور گسترده مردم غیور ایران اسلامی همواره پشتوانه اصلی کشور در مقابله با توطئه های مداوم استکبار جهانی بوده است.

وی افزود: اقتدار روز افزون نظام مقدس جمهوری اسلامی و تداوم پیشرفتهای چشمگیر و همه جانبه در زمینه های علمی ، فناوری و توسعه کشور مرهون مشارکت آحاد ملت بزرگ ایران در صحنه های سرنوشت ساز و تاریخی است.

سلیمی افزود: لبیک به ندای رهبر وحفظ وحدت و یکپارچگی و شرکت گسترده در انتخابات سر افرازی ملت بزرگ ایران و یاس و نا امیدی دشمنان را در پی خواهد داشت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی گفت: مردم بار دیگر در آزمونی دیگر راه تعالی و پیشرفت ایران بزرگ، حضوردشمن شکن خود را همچون گذشته به نمایش گذاشتند.