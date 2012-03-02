حضور مردم آزادشهر در انتخابات پرشور است

سید محمد حسینیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به بازدیدهایی که از شعب اخذ رای منطقه داشتم، حضور مردم چشمگیر بود.
وی اظهار داشت: صف های طولانی اخذ رای نشان از شعور و آگاهی مردم در پشتیبانی از رهبری و نظام اسلامی است.
وی عنوان کرد: با توجه به بیداری اسلامی که رد منطقه ایجاد شد، حضور مردم در انتخابات در منطقه تاثیر گذار است.
امام جمعه آزادشهر گفت: حضور گسترده مردم در انتخابات لبیک به ندا و فرمان مقام معظم رهبری است.
حجت الاسلام حسینیان عنوان کرد: مشارکت مردم در انتخابات سبب شادی روح شهدا و امام راحل شده است.
آزادشهر در شرق استان گلستان دایر است.
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