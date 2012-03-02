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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۲۴

حسینیان در گفتگو با مهر:

حضور مردم آزادشهر در انتخابات پرشور است

حضور مردم آزادشهر در انتخابات پرشور است

آزادشهر - خبرگزاری مهر: امام جمعه آزادشهر حضور مردم در پای صندوق های رای در این شهرستان را پرشور اعلام کرد.

سید محمد حسینیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به بازدیدهایی که از شعب اخذ رای منطقه داشتم، حضور مردم چشمگیر بود.

وی اظهار داشت: صف های طولانی اخذ رای نشان از شعور و آگاهی مردم در پشتیبانی از رهبری و نظام اسلامی است.

وی عنوان کرد: با توجه به بیداری اسلامی که رد منطقه ایجاد شد، حضور مردم در انتخابات در منطقه تاثیر گذار است.

امام جمعه آزادشهر گفت: حضور گسترده مردم در انتخابات لبیک به ندا و فرمان مقام معظم رهبری است.

حجت الاسلام حسینیان عنوان کرد: مشارکت مردم در انتخابات سبب شادی روح شهدا و امام راحل شده است.

آزادشهر در شرق استان گلستان دایر است.

کد مطلب 1549574

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