هیچکدام از شعب اخذ رای زنجان درخواستی مبنی بر کمبود تعرفه اعلام نکرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، ذکرالله کاظمی عصر امروز در حاشیه بازدید محمد رئوفی نژاد از ستاد انتخاباتی شهرستان زنجان، در جمع خبرنگاران، افزود: از قبل تعداد تعرفه مورد نیاز را تهیه کرده و در اختیار فرمانداری ها قرار داده ایم.

وی تصریح کرد: تاکنون 240 هزار برگه تعرفه در شعب انتخاباتی شهرستان های زنجان و طارم توزیع شده و در صورت درخواست تعداد بیشتری در اختیارشان قرار می گیرد.

با اشاره به برودت هوا و بسته شدن تعدادی از راه های روستایی افزود: تا بدین لحظه بارش برف خللی را در روند برگزاری انتخابات در این حوزه انتخابیه ایجاد نکرده و امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد.

کاظمی به حضور دو اکیپ سیار در سطح شهر زنجان اشاره کرد و افزود: این دو اکیپ در مناطقی که نیاز بود با صلاحدید مسئولان اعزام شده و رای مردم را جمع آوری کردند.

دبیر ستاد انتخاباتی زنجان و طارم علیا ادامه داد: خوشبختانه استقبال مردم از انتخابات از همان ساعات اولیه خوب و پرشور گزارش شده که این موضوع نشان دهنده شعور و درک بالای مردم استان در رابطه با شرایط حساس کشور است.

کاظمی به روند برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه زنجان و طارم نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختان تاکنون ابهامی در روند برگزاری انتخابات گزارش نشده و همه امور طبق پیش بینی ها در حال انجام است.

