صفهای طولانی رای در بوشهر/ ازدحام جمعیت در ساعات پایانی اخذ رای

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که به ساعات پایانی اخذ رای نزدیک میشویم بسیاری از شعب رای با انبوه مراجعهکنندگان مواجه شده اند و بسیاری از افراد باید مدت زیادی را برای رای دادن معطل شوند.
زمان شرکت در انتخابات تمدید شده است و هنوز افراد زیادی در حال حرکت به سمت صندوقهای رای هستند و بسیاری از صندوقها صفهای طولانی مردم را دارد.
یکی از افرادی که برای رای دادن به یکی از شعب اخذ رای در خورموج مراجعه کرده بود در گفتگو با مهر گفت: چون امروز هم سر کار بودم نتوانستم صبح به صندوق مراجعه کنم و اکنون برای رای دادن آمدهام.
احمد عربزاده اضافه کرد: همه ما وظیفه داریم در انتخابات شرکت کنیم و باید در تعیین سرنوشت خود شرکت داشته باشیم.
وی ادامه داد: با وجود خستگی از کار روزانه و صف طولانی افرادی که برای رایدادن مراجه کردهاند تا زمانی که نوبت به رای دادن من برسد در صف باقی خواهم ماند و رای خود را به صندوق خواهم انداخت.
اخبار رسیده از همه شعبههای اخذ رای در استان بوشهر حکایت از حرکت سیل جمعیت در بعد از ظهر امروز دارد و حضور مردم عصر امروز خیلی بیشتر از صبح بوده و مشارکت گستردهای را از سوی مردم در انتخابات شاهد هستیم.
فرماندار دیلم در رابطه با میزان حضور مردم در این شهرستان گفت: پیشبینی میکنیم میزان مشارکت مردم دیلم در انتخابات نسبت به دوره قبلی انتخابات 15 درصد افزایش یابد.
ماشاالله احمدی در رابطه با وضعیت امنیت انتخابات نیز اظهار داشت: براساس گزارشهای دریافتی از شعب اخذ رای در شهرستان دیلم، امنیت انتخابات در استان شهرستان برقرار است.
وی افزود: قصد داریم تمام شعب اخذ رای در شهرستان را بازدید کنیم و تاکنون تنها پنج حوزه مانده که بازدید نکردیم که عصر امروز از این حوزهها نیز بازدید میکنیم.
احمدی در پایان با مساعد توصیف کردن فضای انتخابات در این شهرستان ادامه داد: از کاندیداها و طرفداران آنان نیز انتظار داریم که آرامش را حفظ و قانون را رعایت کنند.
فرماندار شهرستان دشتی نیز از حضور گسترده مردم در این حوزه خبر داد و افزود: از آغازین ساعات روز تا کنون مردم با شور بسیار زیادی در انتخابات حاضر شدهاند و شاهد خلق حماسهای دیگر هستیم.
سید علی هاشمی از ازدحام جمعیت در اخرین ساعات رایگیری خبر داد و گفت: در ساعات پایانی رای گیری افراد زیادی به صندوقها مراجعه کرده اند و پیشبینی میکنیم تا آخرین ساعات رایگیری مردم باز هم به شعب اخذ رای مراجعه کنند.
وی ادامه داد: شهرستان دشتی نگین فرهنگ و ادب استان بوشهر است مردم هوشمند و با بصیرت شهرستان دشتی در طول عمر پر برکت انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی در صحنهها بودهاند و هر دوره نسبت به دوره قبل با افزایش بصیرت و شعور سیاسی در انتخابات حضور پیدا کردهاند و به دعوت امام خود مقام معظم رهبری لبیک گفتهاند.
فرماندار دشتستان نیز فضای انتخاباتی را بسیار خوب توصیف کرد و گفت: مردم همواره عشق و علاقه خود به نظام اسلامی را اثبات کردهاند و لحظهای دست از آرمانهای امام راحل و مقام معظم رهبری برنمیدارند.
غلامحسین خسروی از ازدحام جمعیت در بسیاری از صندوقهای اخذ رای در شهرستان دشتستان خبر داد و افزود: هماکنون فضای بسیار سالم و خوبی بر انتخابات حاکم است و مردم با نظم و انضباط بسیار خوبی آرای خود را به صندوقها میاندازند.
وی افزود: همه عوامل اجرایی و بازرسان از کسانی انتخاب شده که هیچگونه شائبه طرفداری از کاندیدای خاصی را نداشته و آموزشهای لازم را نیز فرا گرفتهاند. در پایان انتخابات نیز انتظار داریم رقابت انتخاباتی به رفاقت تبدیل شود و تمام نامزدها برای اعتلای دشتستان بزرگ اهتمام ورزند.
انتخابات تا ساعت 20 تمدید شده است ولی با توجه به ازدحام جمعیت در شعبههای اخذ رای در صندوقها باز هم امکان تمدید زمان آن وجود دارد.
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