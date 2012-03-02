شمارش آرا در لرستان به محض اتمام کار رای گیری آغاز می شود

محمد امین رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا کنون هیچگونه تخلفی پیرامون فرآیند انتخابات در داخل شعب اخذ رای به ستاد انتخابات استان گزارش نشده است.

وی ادامه داد: برخی تخلفات جزئی در خارج از شعب اخذ رای توسط برخی هواداران کاندیداها رخ داد که به طور جدی با متخلفان برخورد صورت گرفت.

جانشین ستاد انتخابات استان لرستان ادامه داد: همچنین مستندات مربوط به تخلفات هواداران برخی کاندیداها تهیه شده که به موقع به آنها رسیدگی خواهد شد.

رضوانی همچنین با تاکید بر توزیع تعرفه میان شعبی که مشکل تعرفه داشتند، یادآور شد: همچنین برای شهرستانهایی که اعلام کردند تعرفه کم آورده اند اقدام به ارسال تعرفه لازم برای آنها کرده ایم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ فرمانداری در سطح شهرستانهای استان نداریم که تعرفه به دست آنها نرسیده باشد.

جانشین ستاد انتخابات استان لرستان همچنین پیرامون زمان شمارش آرا نیز گفت: به محض پایان مهلت انتخابات و اتمام کار رای گیری شمارش آرا در شعب اخذ رای استان آغاز خواهد شد.