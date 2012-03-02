مدارس گلستان شنبه تعطیل نیست

جواد قناعت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مدارس استان در روز شنبه دایر بوده و تعطیل نیست.

وی از تمدید زمان رای گیری در استان تا ساعت 21 خبر داد و افزود: با توجه به درخواستهای متعدد و شلوغی شعبات رای گیری، زمان اخذ رای در استان به مدت یک ساعت تمدید شد.

استاندار گلستان اظهار داشت: شعب اخذ رای در استان همچنان شلوغ بوده و مردم در حال رای دادن است.

وی عنوان کرد: مشارکت گسترده مردم در انتخابات نشان می دهد که مردم به سرنوشت کشور علاقمند هستند.

قناعت گفت: حضور قومیتهای مختلف در استان در انتخابات پررنگ بود و حضور نسل سومیها از ویژگیهای این دوره انتخابات است.

هزار و 190 شعبه اخذ رای در گلستان برپاست.