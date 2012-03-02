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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۱۶

عسگری پور در گفتگو با مهر:

کمبود تعرفه رای در بخش جدیدالتاسیس امامزاده عبدالله آمل

کمبود تعرفه رای در بخش جدیدالتاسیس امامزاده عبدالله آمل

آمل - خبرگزاری مهر: بخشدارامامزاده عبدالله آمل از کمبود تعرفه رای در شعبه اخذ رای این بخش خبر داد.

یحیی عسگری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا قبل از تمدید رای گیری شهرستان تا ساعت 21 عصر مسئولان تعدادی از شعبه های اخذ رای این بخش کمبود تعرفه را به ستاد انتخابات بخش اعلام کردند.

وی افزود: پس از ساعت 17 تاکنون 10 شعبه رای اعلام نیاز به تعرفه کردند که تعرفه های مورد نیاز  تامین شد.

بخشدارامامزاده عبدالله شهرستان آمل ادامه داد: این کمبود تعرفه درحالی است که میزان تعرفه پیش بینی شده در بخش برای نهمین دوره انتخابات در شهرستان 20 درصد بیشتر از دوره قبل بوده است.

عسگری پور با اشاره به اینکه این بخش پس ازگذشته حدود دوسال از زمان تاسیس آن نخستین انتخابات مستقل را تجربه می کند، اضافه کرد: 28 صندوق جمع آوری اخذ رای در بخش امامزاده عبدالله آمل، درنظرگرفته شده که ازاین تعداد 19صندوق ثابت و9 صندوق سیار است.

رای گیری از ملت ایران تا ساعت 21 امشب تمدید شد.

کد مطلب 1549586

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