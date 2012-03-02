برخی از شعب اخذ رای در حوزه انتخابیه بجنورد همچنان مملو از جمعیت است

سید محمد پاکمهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در بازدیدی که دقایقی قبل از سطح شهر و حومه آن داشتم در برخی از شعب بیش از یکصد نفر در صف های طولانی به انتظار ایستاده اند و ادامه حضور مردم نیز همچنان ادامه دارد.

وی افزود: همچنین در برخی از شعب بیش از 90 درصد تعرفه های رای مصرف شده و با توجه به خیل مراجعه کنندگان، مسئولین شعب اخذ رای درخواست تعرفه داشته اند.

وی اظهار امیدواری کرد که با تمدید مجدد زمان قانونی انتخابات تا ساعت 21 امشب، واجدین شرایط رای دادن که تا این لحظه موفق به حضور در پای صندوق های رای نشده اند، بتوانند آرای خود را به صندوق های رای بیاندازند.

بر اساس آخرین اعلام وزارت کشور، مهلت قانونی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مجددا تا ساعت 21 جمعه شب 12 اسفند در سراسر کشور تمدید شده است.