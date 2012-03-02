اتمام برگ تعرفه 90 درصد شعب اخذ رای ارومیه/ دمای هوا پنج درجه زیر صفر

به گزارش خبرنگار مهر، جواد شریف نژاد شامگاه جمعه در جریان بازدید رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی از ستاد انتخابات حوزه ارومیه افزود: این تعداد برگه رای در پایان اتمام مهلت قانونی انتخابات ساعت 18 عصر در 90 درصد شعب به اتمام رسیده بوده که پنج هزار برگه تعرفه جدید به شعب ارسال شد.

وی با اشاره به اینکه در صورت ادامه روند مشارکت مردم در انتخابات این تعداد برگ تعرفه جدید نیز جوابگوی نیازهای مردم نیست، ادامه داد: شاهد مشارکت حداکثری مردم با وجود سرمای هوا و بارش برف در برخی مناطق مرزی و روستایی بودیم.

فرماندار ارومیه با بیان اینکه طی بعد از ظهر امروز با افت شدید دما مواجه شدیم بطوریکه دمای هوا در برخی مناطق ارومیه به پنج درجه زیر صفر رسید، اظهار داشت: این امر نیز باعث کاهش حضور مردم نشده و همچنان شاهد صفوف طولانی مردم در شعب اخذ رای هستیم.

وی خواستار تمدید مجدد مهلت اخذ رای در حوزه انتخابیه ارومیه شد و اظهار داشت: مردم با وجود سرمای هوا همچنان در شعب حاضر می شوند که باید با تا اخرین نفر مراجعه کننده به شعب رای گیری انجام شود.

شریف نژاد از فعالیت 10 هزار نفر در راستای برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه ارومیه خبر داد و افزود: از این تعداد هشت هزار نفر عامل اجرایی و دو هزار نفر نیز امنیت انتخابات را تامین می کنند.

از حوزه های 9 گانه انتخابیه آذربایجان غربی 172 نفر برای نمایندگی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد شده که از این تعداد 92 نفر تایید صلاحیت شده و با انصراف پنج کاندیدا رقابت انتخاباتی در بین 87 نفر در حال جریان است.



امروز 12 اسفندماه سالجاری دو میلیون و سه هزار و 82 نفر در آذربایجان غربی واجد شرایط رای دادن که از این تعداد 66 هزار و 550 نفررای اولی هستند در پای صندوقهای رای حضور یافته و تکلیف 12 کرسی نمایندگی در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه آذربایجان غربی را تعیین می کنند.



در راستای برگزاری انتخابات سالم و قانونمند یک هزار و 862 نفر برای صیانت از آرای مردم به عنوان بازرس فعالیت و یک هزار و 855 شعبه ثبت نام و اخذ رای ایجاد می شود که از این تعداد 805 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق شهری و 1050 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق روستایی استان مستقر می شود.



آذربایجان غربی با 9 حوزه انتخابیه، 17 شهرستان 38 شهر و 136 دهستان 12 کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد که سه نفر از حوزه انتخابیه ارومیه، دو نفر از حوزه انتخابیه میاندوآب، تکاب و شاهین دژ و از حوزه ها انتخاباتی مهاباد یک نفر ، نفده و اشنویه یک نفر، سردشت و پیرانشهر یک نفر، بوکان یک نفر، سلماس یک نفر، خوی و چایپاره یک نفر، ماکو، چالدرن، شوط و پلدشت یک نفر به مجلس شورای اسلامی راه می یابند.



همزمان با 12 اسفند روز برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی 194 نفر از رسانه های مختلف شامل 55 خبرنگار و عکاس و فیلمبردار از رسانه های مختلف از جمله مطبوعات محلی، نمایندگی خبرگزاریها و روزنامه های سراسری و صدا و سیما و مابقی خبرنگار، عکاس و فیلمبردار 17 شهرستان استان است.