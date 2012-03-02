گاز مازندران قهرمان لیگ ووشو بانوان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی هفته چهارم و پنجم دور برگشت لیگ ووشو بانوان که دیروز پنج شنبه در آکادمی ووشو برگزار شد ، گاز مازندران با نتیجه هفت بر دو فولاد ماهان سپاهان را مغلوب کرد و در مسابقه هفته پایانی با نتیجه قاطع 9 بر یک از سد شهرداری همدان گذشت.

بدین ترتیب در پایان این رقابت‌ها گازمازندران با کسب 30 امتیاز برای سومین بار قهرمان لیگ ووشو بانوان شد، فولاد ماهان سپاهان با 24 امتیاز نایب قهرمان شد و هیات ووشو تهران با 18 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

از سوی سازمان لیگ فدراسیون ووشو، بهترینهای هفته پایانی و فینال رقابتهای لیگ ووشو بانوان مشخص و معرفی شدند.

سحر فخری از گاز مازندران با امتیاز 80.8 امتیاز به عنوان پر امتیاز ترین بازیکن تالو و معصومه غدیری از گازمازندران به عنوان بهترین مربی معرفی شدند.

این در حالی بود که در مرحله پایانی و در هفته چهارم و پنجم دور برگشت در حساس ترین بازی تیم گاز، فولاد ماهان سپاهان را در پیش رو داشت که در حساس ترین دیدار این مسابقه و در وزن 48- کیلوگرم خدیجه زینال زاده دارنده مدال نقره بازیهای آسیایی داخل سالن ویتنام در سال 2009 از تیم گاز مازندران سونیا شاه محمدی از تیم فولاد ماهان سپاهان و دارنده مدال نقره سومین دوره رقابتهای جوانان جهان در سنگاپور را از پیش رو برداشت.

در دیگر بازیهای هفته پایانی این رقابتها و در وزن 60- کیلوگرم مریم هاشمی قهرمان رقابتهای جهانی ترکیه و در وزن 65- کیلوگرم صدیقه دریایی از تیم گاز مازندران به ترتیب به مصاف هانیه قدرتی پور و خدیجه رضایی از تیم فولاد ماهان سپاهان رفتند که به راحتی قهرمان اوزان خود شدند.

اما در وزن 70- کیلوگرم سوسن سلیمان آبادی از تیم فولاد ماهان سپاهان در مصاف با سمانه خجسته کار سختی را نداشت و به راحتی پیروز میدان شد، ضمن اینکه در وزن 56- کیلوگرم مرضیه احمدی از تیم گاز مازندران در یک دیداری تماشایی زهرا بساطی از تیم فولاد ماهان سپاهان را شکست داد.

در بخش تالو گازی ها با داشتن نفراتی همچون محبوبه کریمی، شمیم مهدی پور، سمیه میرانی و سحر فخری پور که در هفته پایانی رقابتهای لیگ ووشو بانوان با کسب 8.80 امتیاز پر امتیاز ترین بازیکن این بخش انتخاب شد توانست با ارائه بهترین فرمها بیشترین امتیازات را از آن خود کند.

بدین ترتیب گاز مازندران با سرمربیگری معصومه غدیری در بخش ساندا و آمنه احسانی نژاد در بخش تالو برای سومین بار قهرمان رقابتهای لیگ ووشو بانوان شد.

محمدرضا مجدیان به عنوان مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی گاز مازندران و زهره افضلی به عنوان سرپرست تیم ووشوی بانوان گاز استان مازندران را همراهی می کردند.

