زیرساختهای انتخابات الکترونیکی در گلستان فراهم است

سید اسحاق حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما آمادگی داریم که زیرساختهای مورد نیاز برای برگزاری انتخابات رایانه ای را در استان فراهم کنیم.
وی اظهار داشت: در صورت موافقت، شش ماه برای ایجاد زیرساخت های مخابراتی در استان نیاز است.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات الکترونیکی در حوزه علی آبادکتول گفت: خوشبختانه هیچ مشکلی در این حوزه از نظر مخابراتی گزارش نشده است.
حسینی بیان داشت: 96 شعبه اخذ رای در استان به صورت تمام الکترونیکی بود.
مدیرعامل مخابرات گلستان بیان داشت: به میمنت انتخابات، کابل های مخابراتی حدود 30 روستای استان که چندسال قطع بود دوباره وصل شد.
وی عنوان کرد: برای نهمین دوره انتخابات زیرساختهای ارتباطی برای هزار و 96 شعبه اخذ رای در استان فراهم شد.
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