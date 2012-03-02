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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱:۳۸

حسینی در گفتگو با مهر:

زیرساختهای انتخابات الکترونیکی در گلستان فراهم است

زیرساختهای انتخابات الکترونیکی در گلستان فراهم است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل مخابرات گلستان گفت: آماده برگزاری انتخابات الکترونیکی در تمامی حوزه های استان در انتخابات بعدی هستیم و زیرساختها فراهم است.

سید اسحاق حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما آمادگی داریم که زیرساختهای مورد نیاز برای برگزاری انتخابات رایانه ای را در استان فراهم کنیم.

وی اظهار داشت: در صورت موافقت، شش ماه برای ایجاد زیرساخت های مخابراتی در استان نیاز است.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات الکترونیکی در حوزه علی آبادکتول گفت: خوشبختانه هیچ مشکلی در این حوزه از نظر مخابراتی گزارش نشده است.

حسینی بیان داشت: 96 شعبه اخذ رای در استان به صورت تمام الکترونیکی بود.

مدیرعامل مخابرات گلستان بیان داشت: به میمنت انتخابات، کابل های مخابراتی حدود 30 روستای استان که چندسال قطع بود دوباره وصل شد.

وی عنوان کرد: برای نهمین دوره انتخابات زیرساختهای ارتباطی برای هزار و 96 شعبه اخذ رای در استان فراهم شد.

کد مطلب 1549593

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