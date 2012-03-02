رای دهندگان با شناسنامه به شعب مراجعه کنند

حجت الاسلام محمد حسین روحی یزدی در حاشیه حضور در مسجد جامع رجایی شهر کرج در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشاهده مواردی که در آن رای دهندگان مدارک لازم برای شرکت در انتخابات همراهشان نبود، تاکید کرد: با توجه به نزدیک شدن به ساعات پایانی انتخابات از کلیه رای دهندگان تقاضا می شود با دقت در همراه داشتن مدارک لازم به شعب اخذ رای مراجعه کنند.

وی گفت: در مواردی برخی افراد پس از مراجعه با شعبه مورد نظر متوجه شدند که مثلا شناسنامه خود را به همراه ندارند و ناچار به بازگشت به خانه برای آوردن شناسنامه شدند که این امر سبب کندی در روند انتخابات می شود.

حجت الاسلام روحی یزدی ادامه داد: در حال حاضر و با وجود اینکه ساعتی تا پایان رای گیری نمانده، صفهای طولانی از مردم در بیرون از مسجد تشکیل شده و این وضعیت تا داخل مسجد و صحن هم ادامه دارد.

وی با اشاره به ازدحام جمعیت در مقابل شعبه ها گفت: به رغم اینکه مردم از ساعات اولیه حضور پرشوری در حوزه های اخذ رای داشتند، اما تا این لحظه نیز استقبال زیادی از انتخابات شده است.

رئیس دفتر هئیت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان شهرستان کرج افزود: لازم است مردمی که هنوز فرصت حضور در شعب را پیدا نکرده اند، با سرعت خود را به پای صندوق های رای برسانند.