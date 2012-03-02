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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۲۳

گلستانی فرد:

روند برگزاری انتخابات در ساوه بسیار مطلوب است

روند برگزاری انتخابات در ساوه بسیار مطلوب است

ساوه - خبرگزاری مهر: فرماندار ساوه گفت: در حال حاضر روند برگزاری انتخابات در ساوه بسیار مطلوب است و هیچ مشکلی در برگزاری انتخابات وجود ندارد.

محمدعلی  گلستانی فرد امروز در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه در حال حاضر روند برگزاری انتخابات در ساوه بسیار مطلوب است و هیچ مشکلی در برگزاری انتخابات وجود ندارد، افزود: 115 شعبه ثابت، سیار، شهری و روستایی اخذ رای در این شهرستان استقرار یافته  و آرا مردمی را جمع‌آوری می‌کنند.

وی افزود: حضور گسترده و بی‌نظیر مردم این شهرستان در پای صندوق‌های اخذ رای موجب تحکیم و تقویت ارکان و پایه‌های نظام خواهد شد.

وی گفت: مشارکت پرشور جوانان در انتخابات مجلس نهم نشان دهنده پایبندی این قشر از جامعه به انقلاب است.

گلستانی فرد افزود:  با وجود تلاش دشمن برای خدشه دار جلوه دادن انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، ملت بزرگ ایران با حضور گسترده خود در انتخابات بار دیگر توطئه های دشمنان را خنثی کردند.

فرماندار ساوه اظهار داشت: مردم ساوه همواره در عرصه‌های مختلف موجب سربلندی ایران عزیز شده‌اند و امروز دشمنان باید سخنان بیهوده و بی پایه اساس خود را مبنی بر دلسردی مردم از نظام پس بگیرد.

کد مطلب 1549596

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