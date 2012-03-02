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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۲۰

شمارش آرا در خرامه آغاز شد

شمارش آرا در خرامه آغاز شد

شیراز - خبرگزاری مهر: فرماندار خرامه از آغاز شمارش آرا در برخی از شعب این شهرستان خبر داد.

داریوش دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حضور مردم شهرستان خرامه در این دوره از انتخابات گسترده تر از گذشته بود، افزود: مردم با شوق و اشتیاق خاصی پای صندوقهای رای حاضر شده و حضور آنها قابل قیاس با گذشته نیست.

وی پیرامون مسائل امنیتی انتخابات نیز گفت: انتخابات این دوره از مجلس شورای اسلامی در شهرستان بدون هیچگونه مسئله امنیتی دنبال شد.

فرماندار شهرستان خرامه با اشاره به کمبود تعرفه در شعبه های اخذ رای بیان کرد: در برخی از شعبه های این شهرستان کمبود تعرفه داشتیم که از حوزه سروستان این کمبود تعرفه ها جبران شد.

وی با بیان اینکه رای گیری در این شهرستان تمدید نشده، اظهار داشت: مردمی که در حوزه ها بودند پای صندوق رای حاضر شده و تا آخرین نفر رای خود را می دهند.

دهقان افزود: شمارش آرا در برخی از شعب اخذ رای در این شهرستان آغاز شده است.

کد مطلب 1549598

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