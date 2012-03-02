به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید عاملیان دقایقی پیش در پای صندوقهای رأی با اشاره به حضور پرشور ملت ایران در پای صندوقهای اخذ رأی اظهار داشت: بصیرت و آگاهی مردم نسبت به تمامی مسائل موجود در سطح دنیا سبب حضور گسترده آنها در پای صندوقهای اخذ رأی شده است.
وی با اشاره به اینکه مردم ایران همواره پیرو ولایت فقیه هستند، افزود: اقتدار و صلابت این ملت همواره به تمامی دنیا ثابت شده است و این اتحاد و یکپارچگی چشم دشمنان را کمسو کرده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان تاکید کرد: حضور حداکثری مردم در انتخابات چالشهای امنیتی را به میزان بسیاری به درجه نیستی مبدل میکند.
وی با اشاره به اینکه مردم باید با انتخاب اصلحترین افراد مجلسی کارآمد را برای این نظام رقم بزنند، ادامه داد: اقتدار و امنیت کشور با حضور مردم در تمامی صحنهها تضمین میشود و این موضوع امروز با حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رأی محقق شده است.
نظر شما