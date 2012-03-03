بهارستانی ها حق شکوه حضور را ادا کنند/ بهار البرز در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، مردم البرز در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران حماسه آفرین بودند، رد پای حضور مستحکم و همراه با بصیرت مردم البرز از آغازین ساعات شروع رای گیری تا واپسین ساعات شب بر کوی کوی این کهن بوم همیشه سرافراز نقش بست تا شکوه این حضور جاودانه شود برای نسل های بعدی.

حضور مصمم تر از همیشه مردم البرز مشارکتی پرشور تر و گسترده تر از همیشه را رقم زد، مشارکتی در حدود 60 درصد که بی شک شایسته ایران و ایرانی است.

این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی علاوه بر انتخاب نماینده های مجلس صحنه ای بود برای تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل و شهدای عزیز و همچنین لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، اعلام پایبندی به ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و همچنین اعلام برائت و انزجار از دشمنان داخلی و خارجی و تهدیدها و تحریم های آنها و الحق که چه زیبا درخشیدند در این صحنه مردم البرز.

امروز مهر البرز تابان تر از همیشه طلوع کرد و قله البرز پر غرور تر از همیشه سر به آسمان کشیده گوئی آنها هم عظمت حضور مردم را دریافته و به آن می بالند.

نوید این حضور حماسه آفرین در استان البرز از مدت ها پیش به گوش می رسید، از آن زمان که مردم استان شدن این کهن بوم همیشه سرافراز را جشن گرفتند و نام مقتدانه البرز، همچون کوهی به این نام، مستحکم و استوار در دل ها نقش بست و وابستگی روزافزون به این دیار را برای همه شهروندان آن رقم زد.

از همان روزها بود که اراده ها برای سرعت بخشیدن به روند توسعه و آبادانی این استان عزم و راسخ شده و البرز نشین ها مصمم شدند، شانه شانه هم تلاش کنند تا آینده ای پرافتخار را برای دیار خود رقم زنند، انتخابات مجلس شورای نهم که اولین انتخابات پس از استان شدن البرز بود با حضوری راسخ و انتخابی آگاهانه برای سپردن مسئولیت خدمتگزاری به خادمان کارامد و دلسوز و متعهد یکی از بسترهای رقم زدن اینده ای در شان البرز شد و به راستی مردم در بستر حماسه آفریدند.

در صحنه انتخابات دیروز البرز، هر یک انگشتی که به مهر آغشته می شد تیری بود که بر قلب دشمنان داخلی و خارجی وارد می امد، آنها که زمان و توان زیادی را صرف خدشه دار کردن این فضا کرده بودند و بی صبرانه نتیجه اقدامات مذبوحانه خود را به انتظار نشسته بودند.

دیروز صدای خرد شدن استخوانهای دشمنان زیر تک تک گام های استوار مردم از هر کوی و برزنی شنیده می شد و مردم به زیبائی هر چه تمام تر حجت را بر همگان تمام کردند و فریاد زدند که تا آخرین لحظه پای ارزشهای ناب انقلابی خود و تلاش برای اقتدار روزافزون ایران اسلامی ایستاده و هیچ گونه تحریم و تهدیدی آنها را مایوس و ناامید نمی کند.

حضور پر شکوه مردم البرز پای صندوق های رای تنها یک حضور فیزیکی نبود بلکه بر زبان هر یک از افراد پیام هائی جاری بود که زیبائی معنوی این حضور را دو چندان می کرد، آنها که در عوض این حضور مقتدرانه تنها چیزی که طلب می کردند، تلاش منتخبین خود در خانه ملت نه برای رفاه شخصی انها بلکه برای توسعه و ابادانی جای جای ایران اسلامی بود.

افتخار می کنم که برای اولین بار در تعیین آینده کشورم سهم دارم/ کرج را آباد تر از قبل می خواهم

این جمله پیام یک رای اولی است که با افتخار و غرور انگشت نشانه خود را بالا گرفته و آن را نمادی از سهیم شدن در آینده کشور خود می دانست.

محمد مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص احساسش از اولین حضور انتخاباتی خود گفت: افتخار می کنم که در کشوری هستم که برای رای و نظر جوانان و نوجوانان خود ارزش قائل بوده و آنها را در رقم زدن سرنوشت شهر و دیار خود سهیم می کند.

وی در خصوص خواست و مطالبه اش از منتخب خود گفت: بسیاری از کمبودهای فعلی کرج شایسته ظرفیت های آن نیست، من از منتخب خود کرجی ابادتر از قبل را می خواهم.

امروز روح فرزندم شاد تر از همیشه است/ فرهنگ ایثار را و شهادت را بیشتر رواج دهید

این پیام مادر شهیدی است که هر چه کردیم نام خود را نگفت و مدام تکرار می کرد حضور مقتدرانه مردم یادآور حماسه حضور در 8 سال دفاع مقدس و زنده بودن نام و یاد فرزندان شهیدمان است و امروز روح فرزندم را شادتر از همیشه احساس می کنم.

وی که اشک در چشمهایش حلقه بسته بود گفت: مادر جان همه تلاش و قلمتان در راه احیای فرهنگ ایثار و شهادت باشد، زیرا هر چه داریم از آنها داریم.

وی گفت: فردی را انتخاب می کنم که با فرهنگ و فضای انقلاب و جبهه آشنا بوده و برای ترویج بیشتر این فرهنگ تلاش کند.

حضور در انتخابات یعنی ارزش قائل شدن برای خودم/ سرانه آموزشی استان کم است

یکی از فرهنگیان کرجی حضور در انتخابات را ارزش قائل شدن برای خود دانست و گفت: هر ایرانی که برای خود ش و آینده خود و فرزندانش ارزش قائل باشد در انتخابات شرکت می کند تا خودش تصمیم گیرنده باشد و اجازه ندهد دیگران برایش تصمیم بگیرند.







خانم اکبری گفت: وظیفه همه پدران و مادران ایرانی است که فرزندان خود را با فرهنگ و فضای انتخابات آشنا کرده وضرورت حضور در این فضا را برای آنها تبیین کنند.

وی در خصوص خواست و مطالبه اش از منتخب خود گفت: مجلس فضائی است برای تلاش کردن در راه رشد و توسعه همه جانبه شهر و دیار، من از منتخب خود می خواهم که نیازهای اساسی و زیرساختی استان را شناسائی کرده و در راه رفع آن نیازها تلاش کند.

اکبری مهمترین نیاز استان به ویژه در شهرهای اقماری را افزیش سرانه آموزشی و نوسازی و بهسازی مدارس و مراکز آموزشی اعلام کرد.

تحریم و تهدید دشمنان مردم را مصمم تر کرد/ اگر راست می گویند فکری به حال خود کنند

یکی از شهروندان ماهدشت کرج با اشاره به صف طولانی مردم در شعبه اخذ رای گفت: امروز مردم مصمم تر از همیشه آمده اند انگار که تهدیدها نتیجه عکس داده است.

محمد حسین جعفری گفت: مردم ایران همیشه در صحنه حضور دارند و از هیچ تهدیدی ترس ندارند، آنها که کاسه داغ تر از آش برای مردم ایران شده اند فکری به حال خود کنند.

وی عمده مشکلات مردم البرز به ویژه در شهرهای اقماری مثل ماهدشت را کمبود امکانات و تجهیزات بهداشتی و درمانی دانست و گفت: امیدوارم منتخب من بتواند با حضور موثرش در مجلس مشکلات مردم در این زمینه را مرتفع کند.

وی تصریح کرد: مردم شهرهای اقماری برای کوچکترین نیازهای درمانی خود مجبور به طی مسافت های طولانی هستند و حتی بعضا در کرج که مرکز استان هم است خیلی کمبودها وجود داشته و باید به تهران مراجعه کنند.

نماینده ها حق مردم را ادا کرده و به وعده های خود تحقق بخشند

معضلات و مشکلات استان نوپائی چون البرز بی شک متعدد بوده و بر هیچ فردی پنهان و پوشیده نیست، شنیدن مشکلات و خواست های مردم در صف های اخذ رای نشان از حضور آگاهانه آنها در فضای انتخابات بود، آنها نیامده بودند که رفع تکلیف کنند، آمده بودند که حق تکلیبف را ادا کنند و با انتخابی آگاهانه در راه بهبود شهر و دیار خود قدم بردارند.

کمبود فضاهای تفریحی رفاهی، کمبود فضاهای فرهنگی، تحقق وعده ها برای ایجاد مناطق نمونه گردشگری استان و توسعه صنعت گردشگری با به کارگیری ظرفیت های استان در این زمینه، رسیدگی به مشکلات شهرهای اقماری در کنار توسعه مرکز استان و تلاش برای مرکزیت زدائی و بسیاری از مسائل و موارد دیگر را زبان مردم شنیدیم که به عنوان مطالبات خود از نمایندگان عنوان می کردند.

اما یک چیز در کلام و گفتار همه آنها یکی بود، نمایندگان حق این حضور را ادا کرده و به پاسداشت ان، تنها خدمتگزاری برای توسعه و رفاه روزافزون نه تنها البرز، بلکه ایران اسلامی را در سرلوحه اقدامات خود داشته باشند و به وعده های خود جامه عمل بپوشانند.