حضور حداکثری مردم سیلی محکمی به بر صورت بدخواهان بود

حجت الاسلام علی رحیمی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور حماسی مردم در پای صندوقهای رای افزود: دشمن درصدد است پس از انتخابات مجلس همانند سال 88 فضای کشور را ملتهب کند.

وی با بیان اینکه مردم با بصیرت و حضور پرشکوه خود در این انتخابات حماسی سیلی محکمی بر صورت دشمن و در راس آن استکبار جهانی زدند، تصریح کرد: حضور حماسی معادلات توطئه گونه دشمنان را بی تاثیر و از ابهت نظام در مقابل دنیا دفاع کرد.

رحیمی با بیان اینکه انتخابات دو وجهی است، یادآور شد: انتخابات هم فرصتی برای کشور و هم فرصتی برای دشمنان است و مردم با درک این واقعیتها حضور خود را پرشوق کردند.

وی افزود: انتخابات وقتی برای کشور فرصت است که موجب تقویت پایه های نظام شود و اگر غیر از این باشد به فرصتی برای سوء استفاده دشمنان تبدیل می شود و مردم با حضور حداکثری فرصت سو استفاده را از دشمنان گرفتند.

امام جمعه نمین با اشاره به اینکه هر یک از آرا مردم در انتخابات موجب قوت، قدرت و صیانت از نظام و انقلاب بود، تصریح کرد: باید از روش اخلاقی و اسلامی نامزدهایی که در ایام تبلیغات مردم را به حضور حداکثری دعوت کردند، تقدیر و تشکر کرد.

وی نظام اسلامی ایران را تنها نظامی دانست که انتخابات در آن کاملا مردمی است و عنوان کرد: در نظامهای دنیا ایران تنها کشوری است که مردم با تدبیر و درایت خود آگاهانه رای می دهند و نمایندگان را به خانه ملت می فرستند.

