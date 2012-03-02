82 شعبه اخذ رای نظرآباد مملو از جمعیت

ابراهیم کسائیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مدتها قبل مقدمات حضور باشکوه مردم شهرستان در انتخابات فراهم شده بود و از این رو امروز شاهد حضور باشکوه مردم این شهرستان در بخشهای مختلف و روستاهای شهرستان بودیم.

وی افزود: رای اولیهای شهرستان نیز در این انتخابات حضور پرشوری داشتند و حضور این عده به نشاط پای صندوقهای رای افزوده بود.

این فرماندار یادآور شد: در هر شعبه اخذ رای مدیریت واداره امور اجرایی هر شعبه در مدت زمان برگزاری بر عهده نماینده فرماندار است.

کسائیان تصریح کرد: نمایندگان فرماندار بر رفع کمبودهای احتمالی در اخذ رای با هماهنگی هیئت اجرایی انتخابات مستقر در فرمانداری برای جلوگیری از هرگونه وقفه ای در امر رای گیری توجه داشته اند.

وی اظهار داشت: 82 شعبه اخذ رای شامل 73شعبه ثابت و 9 شعبه سیار در شهرستان نظرآباد آرا مردم را امروز دریافت کرده اند و فرایند اخذ رای در شهرستان همچنان ادامه دارد.