درخواست تمدید مدت زمان رای گیری ستاد انتخابات کردستان از وزارت کشور

ایرج حسن زاده دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان کردستان اظهار داشت: مدت زمان رای گیری در شعبه های اخذ رای در استان کردستان تا ساعت 21 امشب تمدید شد و ستاد انتخابات استان باز هم درخواست تمدید رای گیری را به وزارت کشور اعلام کرده است.

وی ادامه داد: هم اکنون در تمامی شعبه های شهری در استان کردستان رای گیری ادامه دارد و بر اساس اعلام وزارت کشور مدت زمان رای گیری تا ساعت 21 در تمامی شعبه های شهری تمدید می شود و البته در صورت نیاز زمان رای گیری در کردستان باز هم تمدید می شود.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان بیان کرد: در تمامی شعبه های اخذ رای در مناطق روستایی استان کردستان نیز تا زمانی که مردم حضور داشته باشند رای گیری ادامه دارد و مسئولان اجرایی شعبه ها باید آراء مردم را جمع آوری کنند.

حسن زاده از حضور مردم استان کردستان تقدیر کرد و گفت: در شمار زیادی از شعبه های اخذ رای تعرفه ها تمام شده که با همکاری فرمانداری ها تعرفه در اختیار شعبه ها قرار گرفته است.

هم اکنون در شما زیادی از شعبه های شهر سنندج و سایر مراکز شهری استان کردستان جمعیت انبوی در صف رای دادن قرار دادند.