برآورد اولیه مسئول بازرسی انتخابات از میزان مشارکت در استان تهران

نعمت الله ترکی رئیس هیأت بازرسی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص میزان گزارشات رسیده از حوزه های انتخابیه استان تهران از ابتدای تشکیل هیأت های اجرایی، ثبت نام از داوطلبان و تبلیغات آنها اظهار داشت: با توجه به اینکه این انتخابات سالمترین انتخابات در استان تهران است و تیم بازرسی در استان تهران یکی از قویترین تیم های نظارتی در عملکرد هیأت های اجرایی بوده است، لذا هیچگونه تخلف خاصی تاکنون از حوزه های انتخابیه استان تهران در روز رأی گیری گزارش نشده است.

وی در بیان اینکه از ابتدای ثبت نام کاندیداها گزارشاتی از روند برگزاری انتخابات امروز به دست هیأت بازرسی استان تهران رسیده است، گفت: در حدود 80 درصد گزارشات واصله از روند برگزاری انتخابات در سطح استان تهران مثبت بوده است.

ترکی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در حدود 7 هزار بازرس از ابتدا در شعبات اخذ رأی استان مشغول فعالیت بوده اند در حال حاضر این نظارت موجب شده تا به امروز سالمترین انتخابات را در سراسر کشور به خصوص در استان تهران شاهد باشیم.

وی همچنین در خصوص مشارکت مردم در این دوره از انتخابات در شعب اخذ رأی واقع در استان تهران گفت: بر اساس گزارشاتی که در حال حاضر دریافت می شود، پیش بینی می شود که مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشارکت فوق العاده 65 درصدی داشته باشند و حتی نسبت به دوره قبلی افزایش چشمگیری را نشان می دهد.

رئیس هیأت بازرسی استان تهران در ادامه در خصوص جنگ روانی که برخی از رسانه های بیگانه نسبت به تخلفات گسترده در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در حقیقت مانور تبلیغاتی برخی از رسانه های بیگانه مبنی بر انجام تخلف در این دوره از انتخابات یک عملیات روانی است و سرخی سیلی ملت ایران بر چهره استکبار با خبرسازی های نابجا ترمیم نمی شود.