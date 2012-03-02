مردم برگ زرینی در تاریخ انقلاب ثبت کردند

سید فاضل دهنوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم در انتخابات همانند 22 بهمن حضور پرشور و گسترده ای داشتند.

وی اظهار داشت: از اولین ساعت رای گیری مردم دسته دسته پای صندوق های رای حضور یافتند.

حجت الاسلام رمضان بازاری رئیس دادگستری آزادشهر نیز گفت: مشارکت مردم خوب و بانشاط بود و پیش بینی ها حاکی از حضور گسترده مردم پای صندوق های رای است.

وی اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر اصل مردمساری و ولایت فقیه است و تمام جهان به این انتخابات چشم دوخته اند.

وی عنوان کرد: دشمن در پی آن بودند که مشارکت مردم را کمرنگ کنند و مردم دشمنان را مایوس کرده اند.