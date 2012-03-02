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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۴۱

دهنوی در گفتگو با مهر:

مردم برگ زرینی در تاریخ انقلاب ثبت کردند

مردم برگ زرینی در تاریخ انقلاب ثبت کردند

آزادشهر - خبرگزاری مهر: فرماندار آزادشهر گفت: مردم شهرستان بیشتر از گذشته در انتخابات شرکت کرده و برگ زرینی را در تاریخ انقلاب ثبت کردند.

سید فاضل دهنوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم در انتخابات همانند 22 بهمن حضور پرشور و گسترده ای داشتند.

وی اظهار داشت: از اولین ساعت رای گیری مردم دسته دسته پای صندوق های رای حضور یافتند.

حجت الاسلام رمضان بازاری رئیس دادگستری آزادشهر نیز گفت: مشارکت مردم خوب و بانشاط بود و پیش بینی ها حاکی از حضور گسترده مردم پای صندوق های رای است.

وی اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر اصل مردمساری و ولایت فقیه است و تمام جهان به این انتخابات چشم دوخته اند.

وی عنوان کرد: دشمن در پی آن بودند که مشارکت مردم را کمرنگ کنند و مردم دشمنان را مایوس کرده اند.

کد مطلب 1549608

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