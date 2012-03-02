بازدید رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی از فرمانداری ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فتح الهی شامگاه جمعه از فرمانداری ارومیه ستاد انتخابات حوزه ارومیه به همراه تعدادی از مدیران کل و خبرنگاران و عکاسان بازدید و روند برگزاری انتخابات در مرکز استان را مورد بررسی قرار داده و با توجه به مملو بودن شعب اخذ رای ارومیه از مردم دستور تمدید مهلت انتخابات تا ساعت 21 صادر شد.

وی در این بازدید با اشاره به بازدید از شعب اخذ رای شهرداری ارومیه و مدرسه فاطمیه در محله شهید صمد زاده، اظهار داشت: در این شعب شاهد حضور افراد نیازمند بودیم که برای تعیین سرنوشت خود و ایفای نقش سیاسی در نهمین دوره انتخابات مجلس شرکت کرده بودند.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی با بیان اینکه هیچ مشکلی در روند برگزاری انتخابات گزارش نشده، ادامه داد: تا آخرین نفر حاضر در شعب رای گیری انجام می شود.

فتح الهی با اشاره به فعالیت و نقش رسانه های استان در مشارکت گسترده مردم در نهمین دوره انتخابات آذربایجان غربی، گفت: بخشی از این مشارکت به دلیل فعالیت موثر رسانه در راستای آماده سازی فضای سالم انتخاباتی است.

از حوزه های 9 گانه انتخابیه آذربایجان غربی 172 نفر برای نمایندگی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد شده که از این تعداد 92 نفر تایید صلاحیت شده و با انصراف پنج کاندیدا رقابت انتخاباتی در بین 87 نفر در حال جریان است.



امروز 12 اسفندماه سالجاری دو میلیون و سه هزار و 82 نفر در آذربایجان غربی واجد شرایط رای دادن که از این تعداد 66 هزار و 550 نفررای اولی هستند در پای صندوقهای رای حضور یافته و تکلیف 12 کرسی نمایندگی در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه آذربایجان غربی را تعیین می کنند.



در راستای برگزاری انتخابات سالم و قانونمند یک هزار و 862 نفر برای صیانت از آرای مردم به عنوان بازرس فعالیت و یک هزار و 855 شعبه ثبت نام و اخذ رای ایجاد می شود که از این تعداد 805 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق شهری و 1050 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق روستایی استان مستقر می شود.



آذربایجان غربی با 9 حوزه انتخابیه، 17 شهرستان 38 شهر و 136 دهستان 12 کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد که سه نفر از حوزه انتخابیه ارومیه، دو نفر از حوزه انتخابیه میاندوآب، تکاب و شاهین دژ و از حوزه ها انتخاباتی مهاباد یک نفر ، نفده و اشنویه یک نفر، سردشت و پیرانشهر یک نفر، بوکان یک نفر، سلماس یک نفر، خوی و چایپاره یک نفر، ماکو، چالدرن، شوط و پلدشت یک نفر به مجلس شورای اسلامی راه می یابند.



همزمان با 12 اسفند روز برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی 194 نفر از رسانه های مختلف شامل 55 خبرنگار و عکاس و فیلمبردار از رسانه های مختلف از جمله مطبوعات محلی، نمایندگی خبرگزاریها و روزنامه های سراسری و صدا و سیما و مابقی خبرنگار، عکاس و فیلمبردار 17 شهرستان استان است.