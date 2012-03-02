برنده واقعی انتخابات ملت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام میرزا حسن صادقی عصرجمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هر برگ رای تیری بر قلب دشمن است.

وی به حضور گسترده و باشکوه مردم ساری و میاندرود در راهپیمایی 22 بهمن اشاره کردو افزود: مردم با حضور خود در 12اسفند مشت محکمی بریاوگویان خواهند زد.

مسئول هیئت بازرسی انتخابات ساری افزود: مردم مسلمان باحضورخود درصحنه انتخابات برگ زرینی را به افتخارات نظام اسلامی اضافه خواهند کرد.



وی بابیان اینکه مردم درکنارامرسیاسی عبادت راسرلوحه کارخودقرارمی دهند، افزود: مردم انقلاب اسلامی با داشتن وضو به پای صندوق های اخذ رای حضور یافتند.



