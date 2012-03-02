پیش بینی حضور مردم بشرویه در انتخابات 94 درصد است

غلامرضا پورسلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: حضور در انتخابات موجب پایداری نظام و بازدارندگی اهداف دشمنان اسلام و انقلاب می شود.

وی بیان کرد: طی بازدیدی که از شعب اخذ رای در شهرستان انجام شده قبل صف های طولانی مردم نمایان بود.

وی با اشاره به حضور پرشکوه مردم بشرویه در انتخابات اظهار داشت: این حضور نسبت به سنوات گذشته بسیار پرشور تر است که نشان از درک و بصیرت مردم نسبت به اوضاع جامعه است.

وی واجدین شرایط شهرستان بشرویه در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را 14 هزار و 600 نفر اعلام کرد و گفت: شرایط و امکانات برای برگزاری یک حضور پرشور و آگاهانه در شهرستان بشرویه فراهم بوده است.

فرماندار بشرویه با اشاره به اهمیت حضور مردم در این اتخابات عنوان کرد: با توجه به تحریم ها استکبار علیه ایران این حضور حائز اهمیت است چرا که موجب خنثی شدن تمامی تحریم ها و تهدیدات دشمنان می شود.

پورسلطانی ادامه داد: با توجه به استقبال پرشور مردم تاکنون پای صندوق های رای پیش بینی می شود 94 درصد مردم بشرویه در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند.

وی تصریح کرد: امروز عده ای از جیره خواران به خوش خدمتی استکبار پرداخته و اخبار کذبی را علیه کشور ایران منتشر می کنند تا مردم ایران را نسبت به نظام ناامید کنند.

فرماندار بشرویه انتخابات را نماد رویا رویی با دشمنان دانست و گفت: حضور در انتخابات موجب پایداری نظام و بازدارندگی اهداف دشمنان اسلام و انقلاب می شود.