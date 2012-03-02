به گزارش خبرنگار مهر، رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان در مورد وضعیت انتخابات بیان داشت: دو هزار و 500 نفر بر روند رای گیری دو هزار و 320 صندوق اخذ رای در استان نظارت می‌کنند.

وی با اعلام اینکه از تعداد صندوق‌های مستقر در استان 358 شعبع سیار هستند، اضافه کرد: 45 شعبه نیز به ثبت تخلفات در انتخابات استان رسیدگی می‌کنند.

محمد مهدی اسماعیلیی تعداد شعب موجود در سطح شهرستان مبارکه را 64 شعبه اعلام کرد و گفت: در این شهرستان انتخابات الکترونیکی برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: کم‌ترین مشکل این دوره در حوزه مبارکه بوده که به علت آموزش نیروها و مانور های انجام شده در این شهرستان بوده است.

این مسئول همچنین تعداد عوامل اجرایی در انتخابات مجلس نهم را 38 هزار نفر اعلام کرد.

وی به شمارش آرا بلافاصله بعد از اتمام زمان اخذ رای اشاره کرد و گفت: ممکن است نتایج انتخابات به صورت متمرکز ملی یا از طریق شبکه استانی باشد ولی در نخستین فرصت پس از شمارش آرا اعلام می‌شود.

