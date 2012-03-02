به گزارش خبرنگار مهر، اطلاعیه شماره 28 ستاد انتخابات کشور بدین شرح است: به اطلاع اعضای محترم شعب و نمایندگان فرماندار می رساند؛ رأی گیری تا اتمام مدت زمان تمدید شده و صدور اطلاعیه اتمام رأی گیری باید ادامه داشته ودربهای شعب اخذ به روی رأی دهندگان محترم باز باشد.
اطلاعیه 28 ستاد انتخابات/
درهای شعب اخذ رأی به روی رأی دهندگان تا اعلام پایان رایگیری باز میماند
ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه ای به اعضای شعب و نمایندگان فرمانداران اعلام کرد رأی گیری تا اتمام مدت زمان تمدید شده و صدور اطلاعیه اتمام زمان رأی گیری باید ادامه داشته و درهای شعب به روی رأی دهندگان باز باشد.
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