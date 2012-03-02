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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۲۹

اطلاعیه 28 ستاد انتخابات/

درهای شعب اخذ رأی به روی رأی دهندگان تا اعلام پایان رای‌گیری باز می‌ماند

درهای شعب اخذ رأی به روی رأی دهندگان تا اعلام پایان رای‌گیری باز می‌ماند

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه ای به اعضای شعب و نمایندگان فرمانداران اعلام کرد رأی گیری تا اتمام مدت زمان تمدید شده و صدور اطلاعیه اتمام زمان رأی گیری باید ادامه داشته و درهای شعب به روی رأی دهندگان باز باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، اطلاعیه شماره 28 ستاد انتخابات کشور بدین شرح است: به اطلاع اعضای محترم شعب و نمایندگان فرماندار می رساند؛ رأی گیری تا اتمام مدت زمان تمدید شده و صدور اطلاعیه اتمام رأی گیری باید ادامه داشته ودربهای شعب اخذ به روی رأی دهندگان محترم باز باشد.

کد مطلب 1549614

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