به گزارش خبرنگار مهر، اطلاعیه شماره 28 ستاد انتخابات کشور بدین شرح است: به اطلاع اعضای محترم شعب و نمایندگان فرماندار می رساند؛ رأی گیری تا اتمام مدت زمان تمدید شده و صدور اطلاعیه اتمام رأی گیری باید ادامه داشته ودربهای شعب اخذ به روی رأی دهندگان محترم باز باشد.