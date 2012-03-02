بارش برف در شهرکرد آغاز شد/ حضور پر شور در انتخابات همراه با بارش برف

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف در شهرستان شهرکرد آغاز شده و مردم این شهرستان همچنان با وجود سرمای شدید و برف در شعبه های انتخابیه این شهرستان حضور پیدا می کند.

هم اکنون شعب اخذ رای در شهرستان شهرکرد مملو از مردم انقلابی و ولایی این شهرستان است.

یکی ازشرکت کنندگان در انتخابات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با حضور خود در انتخبات می خواهیم نشان بدهیم آمریکا و اسرائیل هیچ غلطی نمی تواند بکنند و حضور مردم در انتخابات نشان از آن دارد که مردم اتحادشان پابرجا است و هرجا احساس خطر کنند که نظامشان در خطر است به صحنه می آیند.

وی بیان داشت: ما در این سرما و برف آمده ایم تا بگوییم دنباله رو شهدا و امام(ره) هستیم.

وی گفت: مردم این استان مردمی ولایی هستند و همیشه یار و یاور رهبر و نظامشان هستند.

بارش برف زیبایی خاصی به فضای برگزاری نمهمین دوره انتخابات مجلس در شهرستان شهرکرد داده و هر لحظه به شدت بارش برف در شهرکرد افزوده می شود.

در حال حاضر خیابانهای شهرکرد کنار شعب پر است ازماشینهای سواری که هر لحظه می ایستند و لحظه لحظه به شمار رای دهندگان در شعبه های های شهرکرد افزوده می شود.

شهرستان شهرکرد دارای188 شعبه اخذ رای است وانتخابات در شهرستان شهرکرد در مرکز حوزه انتخابیه و بخش مرکزی وسه حوزه فرعی سامان، بن و لاران همچنان در حال برگزاری است.