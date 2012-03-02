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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۰۶

پیرفلک اعلام کرد:

پیش بینی مشارکت 60 درصدی قائم شهری ها در انتخابات مجلس

پیش بینی مشارکت 60 درصدی قائم شهری ها در انتخابات مجلس

قائم شهر - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه انتخابیه قائم شهر از پیش بینی مشارکت 60 درصدی مردم شهرستانهای قائم شهر، جویبار و سوادکوه در انتخابات مجلس نهم خبر داد.

علی پیر فلک دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم شهرستان قائم شهر بار دیگر با حضور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حماسه آفریدند.

وی افزود: ازدحام جمعیت در برخی مناطق شهر نظیر مساجد عشقی و مهانسرا برای رای دادن همچنان ادامه دارد.

فرماندار قائم شهر با اشاره به اینکه برنامه ریزی خوبی برای برگزاری انتخابات مشارکتی در حوزه انتخابیه قائم شهر صورت گرفته است، تصریح کرد: چهار هزار نفر عوامل اجرایی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برگزار کردند.

پیرفلک با بیان اینکه شمارش آرا در 330 شعبه و حوزه اخذ رای مشخص شده است، یادآور شد: مردم شهرستانهای جویبار، قائم شهر و سوادکوه امروز حماسه آفرین شدند.

کد مطلب 1549618

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