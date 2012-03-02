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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۱۶

باقری در گفتگو با مهر:

تیر دشمنان در انتخابات به سنگ خورد

تیر دشمنان در انتخابات به سنگ خورد

آزادشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ویژه استاندار گلستان در آزادشهر گفت: تیر دشمنان با مشارکت پرشور مردم در عرصه انتخابات به سنگ خورد.

سعبد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حضور مردم از صبح امروز در پای صندوق های رای خوب و باشکوه بوده است.

وی اظهر داشت: دشمنان با این حضور نادم و پشیمان شدند هر چند که آنان دست از توطئه و شیطنت بر نمی دارند.

وی عنوان کرد: این درحالیست که مردم نیز دوباره فرصت را از آنان سلب خواهند کرد.

باقری بیان داشت: خوشبختانه تاکنون مشکلی در حوزه انتخابیه شهرتسان گزارش نشد و انتخابات در امنیت کامل درحال برگزاری است.

نماینده ویژه استاندار گلستان افزود: با توجه به نزدیکی به پایان رای گیری، حضور مردم هچنان در صفهای رای مشهود و گسترده است.

آزادشهر در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1549619

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