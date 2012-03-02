تعداد زیادی از شعب حوزه انتخابیه کرج با کمبود تعرفه مواجه هستند

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حضور مردم در ساعات پایانی اخذ رای بسیار گسترده و غیر قابل پیش بینی بوده و تجمع و ازدحام جمعیت در برخی شعب موجب کمبود تعرفه رای در این شعب شده است.

وی گفت: تا کنون بیش از 40 شعبه این حوزه انتخابیه پس از اعلام کمبود تعرفه، مجدد تعرفه برگه رای دریافت کرده اند که بسیاری از آنها باز هم تعرفه کم آورده و مجدد درخواست زده اند.

وی افزود: حضور مردم بیش از حد انتظار بوده و گزارشها و شواهد حاکی از آن است که مشارکت دو برابر دوره های گذشته باشد.

فرماندار کرج گفت: هیچ فردی رای نداده از شعب خارج نمی شود و حتی پس از زمان قانونی رای گیری مسئولان اجرائی موظف به اخذ رای از افراد باقیمانده در شعب هستند.