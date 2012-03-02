  1. استانها
  2. البرز
۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۲۰

ایران نژاد در گفتگو با مهر:

تعداد زیادی از شعب حوزه انتخابیه کرج با کمبود تعرفه مواجه هستند

تعداد زیادی از شعب حوزه انتخابیه کرج با کمبود تعرفه مواجه هستند

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار کرج گفت: در ساعات پایانی اخذ رای تعداد زیادی از شعب اخذ رای با کمبود رای مواجه شده اند.

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حضور مردم در ساعات پایانی اخذ رای بسیار گسترده و غیر قابل پیش بینی بوده و تجمع و ازدحام جمعیت در برخی شعب موجب کمبود تعرفه رای در این شعب شده است.

وی گفت: تا کنون بیش از 40 شعبه این حوزه انتخابیه پس از اعلام کمبود تعرفه، مجدد تعرفه برگه رای دریافت کرده اند که بسیاری از آنها باز هم تعرفه کم آورده و مجدد درخواست زده اند.

وی افزود: حضور مردم بیش از حد انتظار بوده و گزارشها و شواهد حاکی از آن است که مشارکت دو برابر دوره های گذشته باشد.

فرماندار کرج گفت: هیچ فردی رای نداده از شعب خارج نمی شود و حتی پس از زمان قانونی رای گیری مسئولان اجرائی موظف به اخذ رای از افراد باقیمانده در شعب هستند.

کد مطلب 1549621

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها