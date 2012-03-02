کمبود تعرفه در برخی شعب ریگان/ طوفان شن در مقابل طوفان ملت کم آورد

محمد برزنگ در گفتگو با مهر اظهارداشت: هنوز در تعدادی از شعب اخذ رای با توجه به حضور گسترده مردم ریگان کمبود تعرفه داریم که از ستاد در حال ارسال تعرفه ها هستیم.

وی افزود: با توجه به شور انتخاباتی در شهرستان 10 شعبه جمع آوری اخذ رای در ریگان با کمبود تعرفه مواجه شده است که این مقدار توسط ستاد انتخابات تامین و در اختیار آنها قرار داده شده است.

برزنگ گفت: مردم ریگان در انتخابات امروز به دشمن ثابت نمودند که با تک انگشتشان می توانند دشمن را نابود سازند.

وی افزود: مردم متدین انقلابی و شهید پرور ریگان نشان دادند که اکنون برای نابودی دشمن مشت نیاز نیست بلکه با تک انگشت می توان دشمنان را نابود ساخت.

فرماندار ریگان اظهارداشت: مردم همیشه در صحنه ریگان با حضور خود در این شرایط آب وهوایی نشان دادند که هنوز به آرمانهای خون شهدا و انقلاب پایبندند و راه امام و شهیدان را ادامه خواهند داد.

وی افزود: از ابتدای صبح که کار جمع آوری آرا در شهرستان ریگان آغاز شده تاکنون هیچ گونه مشکلی در روند برگزاری انتخابات به وجود نیامده است و انتخابات به صورت کاملا مطلوب در حال برگزاری است.

