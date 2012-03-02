پیرمرد 95 ساله دماوندی پس از رأی دادن جان داد/ خدایا این رأی را بپذیر

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه، پیرترین مرد "کیلان" پس از حضور در پای صندوق اخذ رأی و شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از دنیا رفت.

مرحوم علی جان ‏اخگری در حالی که انگشت آغشته به جوهرش خشک نشده بود و رأیش را به صندوق انداخت، به ملکوت پیوست.

خدایا این رأی را هم از من بپذیر...

پیرمرد کیلانی که آمده بود تا آخرین دینش به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری ادا کند، در لحظه جان دادن، کلامی زیبا، معنادار و شنیدنی بر زبان جاری کرد: خدایا این رأی را هم از من بپذیر...

شهر کیلان با جمعیت پنج هزار نفری و وسعتی حدود دو هزار و 800 هکتار، در فاصله 70 کیلومتری تهران بزرگ، جنوب شرقی شهرستان دماوند و دامنه‏های بلندی قره آقاج(درخت سیاه) قرار دارد.