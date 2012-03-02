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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۱۷

میزبانی مطلوب فرمانداری قدس از خبرنگاران/ تشکیل اتاق خبر و اطلاع رسانی

میزبانی مطلوب فرمانداری قدس از خبرنگاران/ تشکیل اتاق خبر و اطلاع رسانی

قدس - خبرگزاری مهر: به همت واحد روابط عمومی فرمانداری قدس، به منظور انعکاس سریع و دقیق اخبار حضور باشکوه شهروندان پای صندوق های رای، اتاق خبر همراه با تجهیزات کامل در فرمانداری این شهرستان راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعات اولیه صبح امروز طی هماهنگی های مطلوب روابط عمومی فرمانداری شهرستان قدس، تیم خبر و اطلاع رسانی به منظور انعکاس بهتر، مطلوب تر، سریع و دقیق حضور باشکوه و حداکثری شهروندان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، تشکیل شد.

در این زمینه مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان قدس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه بر ضرورت اطلاع رسانی دقیق و نقش خطیر و مهم خبرنگاران در انعکاس رویدادها و به ثبت رساندن حماسه بی نظیر روز 12 اسفند، طی هماهنگی های به عمل آمده اتاق خبر و اطلاع رسانی در محل فرمانداری شهرستان قدس تشکیل شد.

امین بابایی افزود: از ساعات اولیه صبح خبرنگاران رسانه های جمعی به خصوص خبرنگاران خبرگزاریها در شعب مختلف این شهرستان حضور یافتند و به اطلاع رسانی مطلوب از حضور حداکثری شهروندان در این حماسه بی نظیر پرداختند.

این مسئول عنوان کرد: نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه در انعکاس واقعیتها و نشان دادن حضور میلیونی ملت ایران در انتخابات به جهانیان بر هیچ فردی پوشیده نیست.

وی با اشاره بر حساس بودن نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با همکاری خبرنگاران و اصحاب رسانه پوشش رسانه ای مطلوبی از حضور بی نظیر ملت پای صندوق های رای انجام شد.

کد مطلب 1549625

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