میزبانی مطلوب فرمانداری قدس از خبرنگاران/ تشکیل اتاق خبر و اطلاع رسانی

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعات اولیه صبح امروز طی هماهنگی های مطلوب روابط عمومی فرمانداری شهرستان قدس، تیم خبر و اطلاع رسانی به منظور انعکاس بهتر، مطلوب تر، سریع و دقیق حضور باشکوه و حداکثری شهروندان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، تشکیل شد.

در این زمینه مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان قدس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه بر ضرورت اطلاع رسانی دقیق و نقش خطیر و مهم خبرنگاران در انعکاس رویدادها و به ثبت رساندن حماسه بی نظیر روز 12 اسفند، طی هماهنگی های به عمل آمده اتاق خبر و اطلاع رسانی در محل فرمانداری شهرستان قدس تشکیل شد.

امین بابایی افزود: از ساعات اولیه صبح خبرنگاران رسانه های جمعی به خصوص خبرنگاران خبرگزاریها در شعب مختلف این شهرستان حضور یافتند و به اطلاع رسانی مطلوب از حضور حداکثری شهروندان در این حماسه بی نظیر پرداختند.

این مسئول عنوان کرد: نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه در انعکاس واقعیتها و نشان دادن حضور میلیونی ملت ایران در انتخابات به جهانیان بر هیچ فردی پوشیده نیست.

وی با اشاره بر حساس بودن نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با همکاری خبرنگاران و اصحاب رسانه پوشش رسانه ای مطلوبی از حضور بی نظیر ملت پای صندوق های رای انجام شد.