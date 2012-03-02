رای اولیهای لرستان گل کاشتند/ "من" اگر "ما" نشوم تنهایم

به گزارش خبرنگار مهر، جوانی دورانی مملو از تحرک، هیجان و انرژی است. جوان ایرانی با تکیه بر بینشی که اسلام به وی داده است قادر است برای تمام جهان فکر کند و در صحنه‌های سیاسی، همواره رفتاری آگاهانه داشته باشد.

رسیدن به سن تکلیف سیاسی به معنی مشارکت‌ در تعیین سرنوشت جامعه است تا رای اولیها نخستین مشارکت خود را در عرصه نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تجربه کنند.

این در حالیست که قشر جوان هر جامعه، نیروی محرکه‌ای است که موجب توسعه فراگیر در همه‌ زمینه‌ها می‌شود به طوریکه حضور رای اولیها در صحنه انتخابات شور مضاعفی را به این دوره از انتخابات بخشیده است.

جوانان به دلیل قابلیتها و شرایط روحی و تحرک اجتماعی که دارند علاقمند به حضور پرنشاط در همه امور و مسائل سرنوشت ساز و تصمیم‌گیری‌های اجتماعی هستند. آنان به عنوان پرشورترین بخش جامعه در استان لرستان بیشترین میزان رأی را دارند.

به هر روی انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی برای هجده ساله هایی که برای اولین بار موفق به مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور شده بوده حس و حال دیگری داشت، حس و حالی از جنس پیوند قطره های رای در مسیر "ما" شدن همه "من" ها!

رئیس مجمع مشورتی جوانان نماینده ولی فقیه در استان لرستان با تقدیر از مشارکت مردم در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه در این میان بیش تر از هر چیزی به چشم می آمد مشارکت جدی جوانان و به ویژه رای اولی ها بود.

بهرام رشیدی نیا با تاکید بر اینکه حضور جوانان در این دوره از انتخابات استان قابل تقدیر بود، عنوان کرد: جوانان با این امید و آرزو، پا به عرصه انتخابات می‌گذارند تا بهترین کاندیداها را انتخاب و در سرنوشت کشور مشارکت داشته باشند.

وی خواستار توجه ویژه نمایندگان منتخب به خواسته های جوانان شد و بیان داشت: کاندیداها بدون شک در برنامه‌ریزی‌های خود نسبت به بهبود وضعیت اشتغال، ازدواج جوانان، اوقات فراغت، مسکن و مباحث دیگری که در اسناد 13 گانه سازمان ملی جوانان مورد تحقیق قرار گرفته باید نگاه ویژه‌ای باید داشته باشند و برای بخش ورزش و رسیدگی به وضعیت عمومی و توجه ویژه به علایق جوانان، راهکارهایی را ارائه دهند.

رئیس مجمع مشورتی جوانان نماینده ولی فقیه در استان لرستان با تاکید بر اینکه امروز شاهد حضور اکثریت قریب به اتفاق واجدان شرایط رای دادن به ویژه جوانان در پای صندوق‌های رأی بودیم، ابراز امیدواری کرد که نمایندگان منتخب مردم به مسائل حوزه جوانان توجه ویژه ای داشته باشند.