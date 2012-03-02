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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۳۶

حسینی نژاد در گفتگو بامهر:

200 هزار تعرفه در ساری توزیع شد

200 هزار تعرفه در ساری توزیع شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه انتخابیه ساری از توزیع 200 هزار تعرفه در حوزه انتخابیه ساری و میاندرود خبر داد.

سید عباس حسینی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 65 درصد تعرفه رای در مرحله اول توزیع شده است.

وی با بیان اینکه 297 هزار نفر درمرکزاستان واجد شرایط رای دادن هستند، افزود: در حال حاضر200هزار برگ رای بین مردم ساری توزیع شد.

وی افزود: درحوزه شهری هیچگونه کمبود تعرفه ای وجود ندارد ولی دربرخی از حوزه های روستایی احتمال کمبود تعرفه رای است.

رئیس حوزه انتخابیه ساری و میاندرود افزود: در صورت کمبود تعرفه رای با تمهیدات لازم دوباره به شبعات اخذ رای تعریف تزریق می شود.

حسینی نژاد با بیان اینکه شرکت در انتخابات وظیفه ملی و اعتقادی است، افزود: نامزدهای منتخب برای ادای تکلیف وبرای حفظ نظام و خدمت گذاری به مردم تکلیف خود را انجام دهند. 
کد مطلب 1549628

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