اردوي كيش آمادگي ملي پوشان فوتبال را كامل مي كند

بهرام افشارزاده مديركل سازمان ورزش و تفريحات سالم منطقه آزاد كيش با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: با توجه به بازي حساسي كه تيم ملي دربحرين پيش رودارد، تلاش مي كنيم تا ازهمه نظرشرايط اردويي مناسبي را درجزيره كيش براي ملي پوشان كشورمان فراهم كنيم تا اين اردو زمينه اي براي حضور قدرتمند تيم ملي دراولين گام درراه جام جهاني باشد .

افشارزاده با تاكيد براينكه اردوي كيش آمادگي ملي پوشان را كامل خواهد كرد، اظهارداشت: با هماهنگي ها وبرنامه ريزيهاي بعمل آمده تيم ملي درمدت اقامت سه روزه خود در كيش ضمن پيگيري تمرينات آماده سازي خود كه مطابق با شرايط آب و هوايي منامه برگزارخواهد شد ازبهترين امكانات رفاهي وتفريحي نيز بهره مند خواهد شد تا با روحيه اي مضاعف به مصاف بحرين برود.

وي در مورد برنامه سفر تيم ملي به جزيره كيش خاطرنشان كرد : تيم ملي ساعت 20 پنج شنبه شب وارد جزيره كيش خواهد شد و پس از سه روز اقامت در جزيره كيش ، ساعت 15/11 دقيقه روز 19 بهمن ماه با يك فروند هواپيماي اختصاصي مستقيما از كيش عازم منامه پايتخت بحرين خواهد شد تا اولين ديدار خود را در مرحله انتخابي جام جهاني برگزار كند .

افشارزاده در ادامه درباره حضور دو تيم استقلال و پرسپوليس در كيش و برگزاري ديدارهاي تداركاتي با تيم اشتورم گراتس اتريش گفت : اين ديدارها به نحو بسيار مطلوبي برگزار شد و حضور اين دو تيم گرمي بخش فوتبال در بين علاقمندان در اين رشته شد كه اميدواريم در آينده نيز شاهد حضور تيم هاي بزرگ فوتبال كشور در اين جزيره باشيم .

وي همچنين خبرداد: درصدديم با خريداري يكي ازتيمهاي فوتبال با نام " كيش" دررقابتهاي ليگ شركت كنيم كه توافقات لازم با مدير عامل منطقه آزاد كيش در اين زمينه صورت گرفته است و آقاي قاسمي قول همه گونه حمايتهاي لازم براي حضورشايسته اين تيم در ليگ را به علاقمندان فوتبال كيش داده است كه اميدواريم بتوانيم ازسال آينده دراين بخش سرمايه گذاري خود را آغاز كنيم .

مدير سازمان ورزش و تفريحات سالم منطقه آزاد كيش درادامه به آغازعمليات احداث 7 پروژه جديد با اعتباري بالغ بر5 ميليارد تومان در جزيره كيش خبرداد وتصريح كرد: كارآغازبكارعمليات عمراني اين پروژه ها آغازشده است و اميدواريم ظرف دوسال آينده اين مجموعه نيزبه ساير امكانات ورزشي جزيره افزوده شود.

وي همچنين احداث ساختمان جديد سازمان ورزش و تفريحات سالم كيش را ازديگربرنامه هاي عمراني در دست ساخت ذكر كرد ويادآورشد: علاوه براين احداث يك باب زمين چمن مصنوعي، دوسالن سرپوشيده براي ورزشهاي توپي، سالنهاي سرپوشيده اسكيت و اسكواش، زمين تنيس و... ازجمله فعاليتهاي عمراني است كه در اولويت برنامه هاي عمراني جهت توسعه و افزايش امكانات ورزشي كيش قراردارد.

افشارزاده درپايان با اشاره به درخواست 11 كشور آسيايي براي برپايي اردوهاي آماده سازي تيمهاي ملي خود پيش از بازيهاي آسياي قطرخاطر نشان كرد : با توجه به نزديكي شرايط آب و هوايي كيش با كشورقطربسياري ازكشورهاي آسيايي علاقمندي خود را براي برپايي اردوهاي تداركاتي در اين جزيره اعلام كرده اند كه چين، كره جنوبي، تايلند، ماكائو، ژاپن و... كه در سطح آسيا صاحب تيم هاي قدرتمندي دررشته هاي مختلف بشمارمي روند ازجمله اين كشورها هستند كه اين مي تواند فرصت مناسبي براي تيمهاي ملي كشورمان جهت برپايي اردوهاي مشترك با اين كشورها باشد.