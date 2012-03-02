رشید سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سطح شهرستان اسلامشهر و حوزهای اخذ رای تا این لحظه آرام بوده، افزود: خوشبختانه تا کنون کسی جرات جسارت به نظام مقدس جمهوری اسلامی را نداشته و دشمنان نظام نیز به خوبی بر این امر واقف هستند.

این مسئول با بیان اینکه در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی مردم آگاه عمل کردند، عنوان کرد: مردم همیشه حاضر در صحنه چون دوره های گذشته اجازه رسوخ کوچکترین ضعف در وحدت اسلامی را به توطئه گران تاریخ نداند.

مردم امنیت انتخابات را رقم زدند

رئیس مبارزه با مواد مخدر اسلامشهر عنوان کرد: درواقع امنیت انتخاب به دست خود مردم و رای دهندگان تامین شد و عوامل نیروی انتظامی نیز درکنار مردم انجام مسئولیت کرد.

سلطانی با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف انقلابی، تصریح کرد: حضور مردم در برهه‌های زمانی مختلف سبب شده تا ضربه محکمی بر دشمنان اسلام وارد شود و این مهم دستاورد ارزنده وحدت کلمه است.

وی با بیان اینکه مسلمانان جهان یک صدا فریاد آزادی‌خواهی سر می‌دهند و همواره در برابر ظلم و جور مقاوم هستند، بیان کرد: صفوف اتحاد مردم ایران بر هم زدنی نیست و این موضوعی است که حکومتهای مختلف جهان به آن رسیده اند.

این مسئول با تاکید بر اینکه اتحاد بین مسلمانان باید بر مبنای احکام الهی و دستورات اسلامی باشد، تاکید کرد: عمل به این رویکرد اهداف شوم دشمنان را به راحتی خنثی می کند.