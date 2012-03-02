16 هزار نفر از مردم بافق آرا خود را به صندوق ریخته اند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ندافیان عصر جمعه در ارتباط زنده ویدئو کنفرانس با ستاد انتخابات استان یزد اظهار داشت: از ساعت هشت صبح تا شش عصر امروز 16 هزار نفر از مردم بافق در مناطق شهری و روستایی در انتخابات شرکت کرده اند.

وی افزود: این آرا در 34 شعبه شهرستان شامل 9 شعبه روستایی و 25 شعبه شهری به صندوق ریخته شده است.

ندافیان ادامه داد: از این تعداد بین 230 تا 240 نفر رای اولی بوده اند.

وی همچنین یادآور شد: پنج شعبه از شعب اخذ رای شهرستان بافق به بانوان اختصاص دارد که این قشر نیز حضور گسترده ای در انتخابات داشته اند.

ندافیان مجموع عوامل اجرایی انتخابات در این شهرستان را بیش از 800 نفر اعلام کرد.

فرماندار بافق با مقایسه حضور مردم در انتخابات دوره نهم با دوره هشتم مجلس در شهرستان بافق عنوان کرد: تاکنون شاهد افزایش 15 درصدی در این دوره از انتخابات بوده ایم.

وی همچنین میزان مشارکت مردم بافق را تا این لحظه 80 درصدی اعلام کرد.

ندافیان عنوان کرد: 30 تا 35 درصد آرا و مشارکت مربوط به روستاهای بافق است.