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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۴۷

آریایی در گفتگو با مهر:

هیچ موردی از تخلف انتخاباتی در دورود گزارش نشد

هیچ موردی از تخلف انتخاباتی در دورود گزارش نشد

دورود - خبرگزاری مهر: نماینده ویژه استاندار لرستان در شهرستان دورود گفت: خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از تخلف انتخاباتی در دورود گزارش نشده است.

رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون میزان تخلفات انتخاباتی در شهرستان دورود در حد صفر بوده است.

وی همچنین حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی را وصف ناشدنی عنوان کرد و بیان داشت: مشارکت مردم شهرستان دورود در این دوره از انتخابات بسیار بالا بوده است.

نماینده ویژه استاندار لرستان در شهرستان دورود با اشاره به اینکه همچنان در شعب اخذ رای این شهرستان صفوف به هم فشرده مردم برای شرکت در رای گیری وجود دارد، یادآور شد: خوشبختانه هیچ مشکلی مبنی بر کمبود تعرفه در شهرستان دورود وجود ندارد.

آریایی فضای انتخاباتی شهرستان را آرام و منطقی توصیف کرد و بیان داشت: پس از پایان مهلت رای گیری تا آخرین نفری که در داخل شعب اخذ رای حضور داشته باشد کار رای گیری از مردم ادامه خواهد داشت.

وی یادآور شد: کار شمارش آرا نیز به محض پایان مهلت رای گیری در شعب اخذ رای انجام می شود.

کد مطلب 1549636

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