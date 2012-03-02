نمایندگان باید تمام وقت خود را به وضع قوانین اثرگذار اختصاص دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد رضا صالحیان با اشاره به حضور پر شور مردم در پای صندوقهای رای تاکید کرد: مردم ایران کارهای عبادی و سیاسی خود را طبق نظر مراجع دینی تنظیم میکنند.
وی با بیان اینکه امروز نیز مردم طبق حکم ولایت فقیه و مراجع دینی به پای صندوقهای رای آمدهاند، اظهار داشت: حضور مردم در همه صحنهها و دفاع آنها از انقلاب اسلامی نشانه تائید آنها بر این نظام است.
دبیر ائمه جمعه استان اصفهان اضافه کرد: این بار نیز مردم با دید اعتقادی خود حاضر شدند تا نمایندگان اصلح را انتخاب کنند.
وی گفت: مجلسی که از پشتوانه محکم مردمی برخوردار باشد عملکرد بهتری دارد.
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